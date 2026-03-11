　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誇張！蕭敬嚴昔狂轟國民黨今想選議員　政治粉專開戰：哪來的臉

▲趙少康陪同蕭敬嚴拜票。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬嚴）

▲趙少康陪同蕭敬嚴拜票。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬嚴）

記者郭運興／台北報導

前中廣董事長趙少康今（11日）陪同投入國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選的蕭敬嚴拜票。對此，粉專政客爽發出長文盤點過往蕭敬嚴在綠營政論節目攻擊國民黨、大酸同志的言論，政客爽痛批「今天開始到你初選落幕，保證你每一天都會過得極度不開心，每場硬仗，國民黨人在流血，蕭敬嚴在哪裡？坐在綠營名嘴旁邊笑成一團，收著通告費，配合攻擊，到底哪來的臉，轉過頭來代表國民黨選議員？那些現在幫蕭敬嚴站台的人，請清醒一下躲遠一點」。

粉專政客爽稍早貼出長文表示，聽說蕭敬嚴終於領表了。好，很好。蕭敬嚴，把這段話截圖存起來，因為接下來每一天都會想起它，「從今天開始，到你初選落幕的那一刻，我保證你每一天都會過得極度不開心」。這不是威脅，這是預告。

政客爽表示，蕭敬嚴以為是第一個？這次初選之前，連蘇貞昌親自背書涉詐欺的林浤澤，都能讓他走路回家了。蕭敬嚴，好好把這句話讀三遍，然後問問自己「你憑什麼覺得自己的下場會比他好」？

政客爽說，說穿了，這次蕭敬嚴根本搞錯方向，「你應該去民進黨初選登記，去選你的綠營議員」。回頭數數看，多少次國民黨面臨生死存亡的重大關口，蕭敬嚴在哪裡？在綠營政論棚裡，笑得比誰都開心。

政客爽說，國會改革法案、藍綠立院衝突、青鳥行動圍立院、綠營罷樑案、大罷免，每一場硬仗，國民黨的人在流血、在被鎖喉、在扛著所有的罵聲往前衝。而蕭敬嚴在哪裡？坐在綠營名嘴旁邊，笑成一團，收著通告費，配合攻擊。你說，到底哪來的臉，轉過頭來代表國民黨選議員？

政客爽強調，我政客爽講話，從來都有證據。不是恐嚇，不是風傳，全部有憑有據。以下是2024年的部分紀錄，而且只是一小部分，文字有，影片也有，2025年的份，自己還沒拿出來。從這篇文章發佈後的下一秒開始，那些敢幫蕭敬嚴站台、敢幫他背書的人，也請坐穩了。接下來這一切，這些要幫蕭敬嚴扛好扛滿，一分都跑不掉。

政客爽盤點「2024年蕭敬嚴言論實錄」　提醒幫蕭敬嚴站台的人請躲遠一點

接著，政客爽盤點「2024年蕭敬嚴言論實錄」，2024年5月30日狠狠斗內幕節目，第一，青鳥行動喊罷免徐巧芯，徐巧芯反嗆，蕭敬嚴大酸「死道友不死貧道，在舒適選區不要害到其他人，還講什麼大罷免時代，害我想去聽鐘樓怪人」。

政客爽說，第二，蕭敬嚴主動出擊大酸「葉元之也有很可愛的一面，這幾天上他僅存的通告，被陳柏惟像教小孩一樣教訓」。

政客爽說，第三，青鳥貼罷免貼紙，蕭敬嚴大酸「第一名竟然是涂權吉，講真的沒人認識他」。

政客爽指出，在2024年5月20日新台派上線節目，第一，李正皓大讚「你是國民黨唯一敢對抗徐巧芯的男人」！蕭敬嚴立刻接招「她讓我們上節目很辛苦，講真的是你家的事誰知道」。黨員同志有難，你家的事，這就是蕭敬嚴對黨內同志的態度。

政客爽指出，第二，葉元之力挺徐巧芯，蕭敬嚴大酸「在那邊巧芯沒有錯挺到底，結果臉都被打爛了」。

另外，政客爽提到，在2024年5月18日新台派上線節目，藍綠立院爆發肢體衝突——國民黨立委在前線扛著。蕭敬嚴在棚裡大酸「都要開會了徐巧芯還在吹直笛」、「穿史萊哲林魔法袍是把民進黨旗當隱形斗篷」？自己人被打，蕭敬嚴在旁邊出嘴。

政客爽指出，在2024年5月17日新台派上線節目，這是整個2024年最惡劣的一天之一。葉元之在立法院被鎖喉攻擊，是被民進黨真實的肢體暴力。蕭敬嚴的回應是什麼？「葉元之就是鐵了心，都留下來了就好好表演」。然後狂酸葉元之的表情像楊丞琳破音。不要跟大家說這叫理性評論，這叫中道客觀。笑死人。同一天，蕭敬嚴還酸「葉元之問蔡易餘開會結束時間，就是為了通告」。

政客爽指出，在2024年5月16日狠狠斗內幕節目，蕭敬嚴批徐巧芯「不要口口聲聲罵綠營側翼，從黨內找敵人逼自己人噤聲，另類的新白色恐怖，國民黨走偏鋒會變成『芯黨化』」。在綠營節目上，用「白色恐怖」攻擊自己的黨，大家說這算什麼爛咖？

政客爽提到，在2024年5月9號新台灣加油節目，徐巧芯踢爆台捷密約，綠營政論集體狂攻。蕭敬嚴說「這個問題不要來問我好了，我有欠你們哦，我還要整天幫你們講真的很累欸」。蕭敬嚴沒欠他們，但欠你的黨、你的選民一個交代。

政客爽表示，在2024年3月9日54陪審團節目，第一，羅智強趕5場質詢險慘摔，民進黨冷嘲熱諷，蕭敬嚴在旁邊說「他臉書寫得很長，我難以幫他解釋」。 綠營名嘴笑成一團，蕭敬嚴是那個遞刀子的人。

政客爽表示，第二，苗博雅在節目上狂酸徐巧芯與所有國民黨新科立委，蕭敬嚴在旁邊一言不發，狂笑。

政客爽提到，在2024年3月7日新台灣加油節目，民進黨發動罷樑行動，全力攻擊謝國樑。蕭敬嚴的貢獻，在綠營節目上說「國民黨戰場開太多讓人難收拾」，讓綠營名嘴笑成一團。

政客爽說，綠營嗆說「你不捍衛謝國樑是違反黨紀」，蕭敬嚴逃避問題回應「我有嗆柯文哲、郭台銘，我還是滿驕傲的」。苗博雅批國民黨基隆黨部，蕭敬嚴說：「我覺得不適合這樣做，市黨部在添加柴火」，對於民進黨罷免謝國樑？一句話都沒有。

接著，政客爽還提到，2024年6月20日，國民黨動員上街反制青鳥行動，蕭敬嚴批評「這是誤判，會激起衝突」。然後民進黨煽動青鳥的事？隻字不提。在三立政論短影音，大罷免初期，蕭敬嚴在綠營政論改編七步詩，大酸傅崐萁「相煎傅崑萁」。是，很會改詩。在通告費很賺，送蕭敬嚴回家改詩。

政客爽指出，2024年5月31日政治讀新聞節目，談到國民黨推動國會改革法案，蕭敬嚴大酸「國民黨被鷹派綁架了！深藍會覺得可以教訓民進黨，我們國會多數又不是為了教訓民進黨」。在綠營節目上，親口說出「不是為了教訓民進黨」，那蕭敬嚴是為了誰？

政客爽指出，2024年5月26日54陪審團節目，綠營政論大讚青鳥十萬人，蕭敬嚴一開始說警察統計只有14500人，結果現場開始吐槽他，蕭敬嚴立刻縮了，趕快補說「我相信青鳥實際上不只14500人，警察統計本來就比較嚴苛」。然後補充「國民黨支持修法現場人很少」，主持人說「你安全了」。蕭敬嚴在綠營節目裡的生存之道，就是這個鳥樣，見風轉舵，自保第一。

政客爽指出，2024年4月27日新台派上線節目，傅崐萁前往中國大陸，蕭敬嚴在綠營節目大酸「這應該叫做傅京趕烤」。

對於蕭敬嚴過往言論，政客爽痛批，蕭敬嚴，自己把話放在這裡。過去在別人最辛苦的時候落井下石，山水有相逢。爽領綠營通告費的每一天，以為沒有人在看。現在要知道了，有人在看，而且都存著。文字有，影片有，2025年的份也有。這不是最後一篇，這只是第一篇。

最後，政客爽強調，那些現在幫蕭敬嚴站台的人，請清醒一下躲遠一點。這些人每個人都已經上了這條船，接下來的一切，要一起扛。蕭敬嚴，坐穩了。接下來，會很刺激。

▼政客爽開戰蕭敬嚴。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬嚴）

▲▼政客爽開戰蕭敬嚴。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬嚴）

03/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

澳洲看女足喊Taiwan被驅趕　外交部出手：第一時間抗議、致函主辦方

誇張！蕭敬嚴昔狂轟國民黨今想選議員　政治粉專開戰：哪來的臉

北市訂道路救援指引　評估公布「白名單業者」、4月確認主管機關

卓榮泰牛皮紙袋裝自費單據？　沈富雄：真有東西？有沒有可能是空袋計

迴力鏢？花蓮議會未排審預算　傅崐萁大將暴怒嗆議員：沒資格不審

讚WBC台日大戰精彩感動　片山和之：盼加深日台「心之絆」

TVBS民調／藍綠政黨滿意度維持平盤35%　民眾黨下滑4個百分點

台南出生率六都墊底　謝龍介提補貼、婚育宅等3政策救少子化

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

外資回補台股371億元終止連8賣　狂掃群創31萬張

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

大統百貨拆屋還地　地價每坪380萬創高雄史上次高

賴雅妍突自爆「10年沒約會」！　理想型曝光...嘆：追我的都女生

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

蕭敬嚴趙少康汐止政客爽國民黨民進黨初選

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

