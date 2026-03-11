誇張！蕭敬嚴昔狂轟國民黨今想選議員　政治粉專開戰：哪來的臉

▲趙少康陪同蕭敬嚴拜票。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬嚴）

記者郭運興／台北報導

前中廣董事長趙少康今（11日）陪同投入國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選的蕭敬嚴拜票。對此，粉專政客爽發出長文盤點過往蕭敬嚴在綠營政論節目攻擊國民黨、大酸同志的言論，政客爽痛批「今天開始到你初選落幕，保證你每一天都會過得極度不開心，每場硬仗，國民黨人在流血，蕭敬嚴在哪裡？坐在綠營名嘴旁邊笑成一團，收著通告費，配合攻擊，到底哪來的臉，轉過頭來代表國民黨選議員？那些現在幫蕭敬嚴站台的人，請清醒一下躲遠一點」。

粉專政客爽稍早貼出長文表示，聽說蕭敬嚴終於領表了。好，很好。蕭敬嚴，把這段話截圖存起來，因為接下來每一天都會想起它，「從今天開始，到你初選落幕的那一刻，我保證你每一天都會過得極度不開心」。這不是威脅，這是預告。

政客爽表示，蕭敬嚴以為是第一個？這次初選之前，連蘇貞昌親自背書涉詐欺的林浤澤，都能讓他走路回家了。蕭敬嚴，好好把這句話讀三遍，然後問問自己「你憑什麼覺得自己的下場會比他好」？

政客爽說，說穿了，這次蕭敬嚴根本搞錯方向，「你應該去民進黨初選登記，去選你的綠營議員」。回頭數數看，多少次國民黨面臨生死存亡的重大關口，蕭敬嚴在哪裡？在綠營政論棚裡，笑得比誰都開心。

政客爽說，國會改革法案、藍綠立院衝突、青鳥行動圍立院、綠營罷樑案、大罷免，每一場硬仗，國民黨的人在流血、在被鎖喉、在扛著所有的罵聲往前衝。而蕭敬嚴在哪裡？坐在綠營名嘴旁邊，笑成一團，收著通告費，配合攻擊。你說，到底哪來的臉，轉過頭來代表國民黨選議員？

政客爽強調，我政客爽講話，從來都有證據。不是恐嚇，不是風傳，全部有憑有據。以下是2024年的部分紀錄，而且只是一小部分，文字有，影片也有，2025年的份，自己還沒拿出來。從這篇文章發佈後的下一秒開始，那些敢幫蕭敬嚴站台、敢幫他背書的人，也請坐穩了。接下來這一切，這些要幫蕭敬嚴扛好扛滿，一分都跑不掉。

政客爽盤點「2024年蕭敬嚴言論實錄」 提醒幫蕭敬嚴站台的人請躲遠一點

接著，政客爽盤點「2024年蕭敬嚴言論實錄」，2024年5月30日狠狠斗內幕節目，第一，青鳥行動喊罷免徐巧芯，徐巧芯反嗆，蕭敬嚴大酸「死道友不死貧道，在舒適選區不要害到其他人，還講什麼大罷免時代，害我想去聽鐘樓怪人」。

政客爽說，第二，蕭敬嚴主動出擊大酸「葉元之也有很可愛的一面，這幾天上他僅存的通告，被陳柏惟像教小孩一樣教訓」。

政客爽說，第三，青鳥貼罷免貼紙，蕭敬嚴大酸「第一名竟然是涂權吉，講真的沒人認識他」。

政客爽指出，在2024年5月20日新台派上線節目，第一，李正皓大讚「你是國民黨唯一敢對抗徐巧芯的男人」！蕭敬嚴立刻接招「她讓我們上節目很辛苦，講真的是你家的事誰知道」。黨員同志有難，你家的事，這就是蕭敬嚴對黨內同志的態度。

政客爽指出，第二，葉元之力挺徐巧芯，蕭敬嚴大酸「在那邊巧芯沒有錯挺到底，結果臉都被打爛了」。

另外，政客爽提到，在2024年5月18日新台派上線節目，藍綠立院爆發肢體衝突——國民黨立委在前線扛著。蕭敬嚴在棚裡大酸「都要開會了徐巧芯還在吹直笛」、「穿史萊哲林魔法袍是把民進黨旗當隱形斗篷」？自己人被打，蕭敬嚴在旁邊出嘴。

政客爽指出，在2024年5月17日新台派上線節目，這是整個2024年最惡劣的一天之一。葉元之在立法院被鎖喉攻擊，是被民進黨真實的肢體暴力。蕭敬嚴的回應是什麼？「葉元之就是鐵了心，都留下來了就好好表演」。然後狂酸葉元之的表情像楊丞琳破音。不要跟大家說這叫理性評論，這叫中道客觀。笑死人。同一天，蕭敬嚴還酸「葉元之問蔡易餘開會結束時間，就是為了通告」。

政客爽指出，在2024年5月16日狠狠斗內幕節目，蕭敬嚴批徐巧芯「不要口口聲聲罵綠營側翼，從黨內找敵人逼自己人噤聲，另類的新白色恐怖，國民黨走偏鋒會變成『芯黨化』」。在綠營節目上，用「白色恐怖」攻擊自己的黨，大家說這算什麼爛咖？

政客爽提到，在2024年5月9號新台灣加油節目，徐巧芯踢爆台捷密約，綠營政論集體狂攻。蕭敬嚴說「這個問題不要來問我好了，我有欠你們哦，我還要整天幫你們講真的很累欸」。蕭敬嚴沒欠他們，但欠你的黨、你的選民一個交代。

政客爽表示，在2024年3月9日54陪審團節目，第一，羅智強趕5場質詢險慘摔，民進黨冷嘲熱諷，蕭敬嚴在旁邊說「他臉書寫得很長，我難以幫他解釋」。 綠營名嘴笑成一團，蕭敬嚴是那個遞刀子的人。

政客爽表示，第二，苗博雅在節目上狂酸徐巧芯與所有國民黨新科立委，蕭敬嚴在旁邊一言不發，狂笑。

政客爽提到，在2024年3月7日新台灣加油節目，民進黨發動罷樑行動，全力攻擊謝國樑。蕭敬嚴的貢獻，在綠營節目上說「國民黨戰場開太多讓人難收拾」，讓綠營名嘴笑成一團。

政客爽說，綠營嗆說「你不捍衛謝國樑是違反黨紀」，蕭敬嚴逃避問題回應「我有嗆柯文哲、郭台銘，我還是滿驕傲的」。苗博雅批國民黨基隆黨部，蕭敬嚴說：「我覺得不適合這樣做，市黨部在添加柴火」，對於民進黨罷免謝國樑？一句話都沒有。

接著，政客爽還提到，2024年6月20日，國民黨動員上街反制青鳥行動，蕭敬嚴批評「這是誤判，會激起衝突」。然後民進黨煽動青鳥的事？隻字不提。在三立政論短影音，大罷免初期，蕭敬嚴在綠營政論改編七步詩，大酸傅崐萁「相煎傅崑萁」。是，很會改詩。在通告費很賺，送蕭敬嚴回家改詩。

政客爽指出，2024年5月31日政治讀新聞節目，談到國民黨推動國會改革法案，蕭敬嚴大酸「國民黨被鷹派綁架了！深藍會覺得可以教訓民進黨，我們國會多數又不是為了教訓民進黨」。在綠營節目上，親口說出「不是為了教訓民進黨」，那蕭敬嚴是為了誰？

政客爽指出，2024年5月26日54陪審團節目，綠營政論大讚青鳥十萬人，蕭敬嚴一開始說警察統計只有14500人，結果現場開始吐槽他，蕭敬嚴立刻縮了，趕快補說「我相信青鳥實際上不只14500人，警察統計本來就比較嚴苛」。然後補充「國民黨支持修法現場人很少」，主持人說「你安全了」。蕭敬嚴在綠營節目裡的生存之道，就是這個鳥樣，見風轉舵，自保第一。

政客爽指出，2024年4月27日新台派上線節目，傅崐萁前往中國大陸，蕭敬嚴在綠營節目大酸「這應該叫做傅京趕烤」。

對於蕭敬嚴過往言論，政客爽痛批，蕭敬嚴，自己把話放在這裡。過去在別人最辛苦的時候落井下石，山水有相逢。爽領綠營通告費的每一天，以為沒有人在看。現在要知道了，有人在看，而且都存著。文字有，影片有，2025年的份也有。這不是最後一篇，這只是第一篇。

最後，政客爽強調，那些現在幫蕭敬嚴站台的人，請清醒一下躲遠一點。這些人每個人都已經上了這條船，接下來的一切，要一起扛。蕭敬嚴，坐穩了。接下來，會很刺激。

▼政客爽開戰蕭敬嚴。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬嚴）

