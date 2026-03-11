女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」　她驚喊：他看新聞預判

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇徐州一名母親近日分享投資黃金的經歷。她表示，自己是在16歲兒子的建議下，開始買金，短短兩年多累計購買1200多克黃金，目前帳面獲利約40萬元（人民幣，下同，約台幣184萬元）。

據《瀟湘晨報》報導，李女士3月10日在社群平台發布影片稱，2023年金價約400元／克時，當時仍在讀書的16歲兒子透過新聞分析認為，金價未來可能上漲，因此建議她可以考慮購買黃金。

▲李女士在兒子的建議下購金。（圖／CFP）

李女士表示，最初她並沒有太在意，但隨著金價持續走高，她開始按月逐步買入黃金，最終累計購買1200多克，平均買入價格約800元／克。隨著近期金價上漲，她的帳面收益已達約40萬元。

她也笑稱兒子「很有眼光」，但同時提醒投資者，黃金市場同樣存在風險，不應盲目跟風，仍需理性投資。

在近期貴金屬價格處於高位且波動加劇的背景下，多家銀行也發布公告提醒投資風險。中國工商銀行表示，建議投資者密切關注市場變化，加強風險防範意識，理性參與交易，以保障資產安全。

▲多家銀行提醒，貴金屬市場變化快，勿盲目購金。（圖／CFP）

中國郵政儲蓄銀行也提醒，投資者在參與黃金積存或實物貴金屬交易時，應充分評估自身財務狀況與風險承受能力，避免盲目追漲殺跌，合理配置資產並控制持倉規模。

此外，光大銀行同樣提醒投資者關注貴金屬市場變化，提高風險意識，合理控制倉位並留意持倉及保證金變化，避免因價格劇烈波動帶來資金風險。