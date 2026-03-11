停車場見「4箭頭指3人」超問號！網笑：3缺1　實際用途曝光

▲這是緊急集合地點的圖示。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在公司附近的停車場，發現一塊神秘告示牌，圖示中間有三個人形，周圍則有四個箭頭指向中央。這張照片曝光後，引發網友熱烈討論，有人幽默直呼，「這是三缺一嗎？」PO文也釣出內行網友解答。

網友創意大歪樓：這是揪團打牌嗎？

一名網友昨日在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，求問「誰能告訴我，這個告示牌是什麼意思？立在我公司旁邊停車場？」

沒想到，貼文一出，大票網友忍不住腦洞大開，紛紛打趣留言道「看不出來嗎？這是三缺一的告示牌！你看到了就要加入啦」、「請支援收銀」、「BOSS要放大招了，請集合在一起分攤傷害」、「再一位就可以開桌打麻將」、「大人優先！小人等等」。

國際標準認證：這是防災關鍵設施

PO文也釣出專業網友解答，這個標誌是「緊急集合地點 (Emergency Assembly Point)」的國際通用圖示，主要功能是在火災、地震或其他緊急狀況發生時，指示員工或民眾前往預先指定的安全區域，進行清點人數與後續避難。

防災觀念解析：集合點與避難區差異

值得一提的是，「彰化縣防災協會」（DPAC）過去曾說明，民眾應分清「集合點（Muster Point）」與「集結點（Assembly Point）」的差異。前者通常是疏散至建築物外的聚集位置；後者則是全體人員最後匯合進行清點的關鍵區域；至於「避難等待區（Refuge Area）」是無法立即外撤時的就地避難點。

