斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫

▲川普2月28日下令「斬首」伊朗前任最高領袖哈米尼。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》10日報導，川普政府對伊朗發動攻擊之前，嚴重低估德黑蘭政權的反撲力道，導致波斯灣航運陷入停擺、油價飆漲。政府官員對於戰局缺乏明確策略感到悲觀，卻不敢直接向總統表達疑慮。

美國倉促應對 官員很悲觀

相較於去年6月轟炸核設施，伊朗這次反擊更加猛烈，不僅對中東美軍基地與阿拉伯各國發射大量飛彈及無人機，更封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）導致油價飆漲，如今甚至威脅攻擊試圖通過的商船及油輪。

美國官員被迫倉促調整計畫，因應撤離使館人員與降低油價，種種情況顯示川普團隊錯估了伊朗的反應強度。

一些政府官員對於缺乏終戰明確策略日益悲觀，但他們小心翼翼未向總統直接表達這種看法。川普多次宣稱這項軍事行動取得完全成功。

▼一艘油輪行經荷莫茲海峽。（資料照／路透）

川普喊成功 淡化能源風險

川普戰前聽取油價上漲風險簡報時，雖然承認這種可能性，卻將其視為短期問題，不應影響伊朗任務。他要求能源部長和財政部長研擬因應方案，但直到衝突爆發48小時後才公開談論方案選項，包括美國政府支持的政治風險保險，以及可能的海軍護航行動。美軍迄今尚未對通行荷莫茲海峽的船隻展開護航行動。

與此同時，川普卻對戰爭擾亂石油供應的情況愈發不滿，接受《福斯新聞》採訪時甚至表示，油輪船員們應該「拿出一些膽識」通過荷莫茲海峽。不論在私下與公開場合，他似乎始終認為委內瑞拉石油，能夠協助解決伊朗戰爭引發的衝擊。

終戰等何時？川普超反覆

美國國務卿盧比歐9日明確界定3項作戰目標，包括摧毀伊朗發射飛彈的能力、摧毀飛彈製造工廠、摧毀伊朗海軍，這項表述似乎為盡快結束戰爭鋪路。

不過，自從戰爭開始以來，川普本人的說法反覆，一下子宣稱戰爭可能持續1個月以上，一下子又說行動快要結束了。

《紐約時報》指出，總統向民眾溝通軍事行動目標時缺乏條理，私底下已讓幕僚感覺日益挫敗。