馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

▲▼馬祖國家風景區管理處推出2026馬祖海洋觀光推廣活動。（圖／記者周湘芸攝）

▲馬祖國家風景區管理處推出2026馬祖海洋觀光推廣活動。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部馬祖國家風景區管理處今宣布推出2026馬祖海洋觀光推廣活動，一路從4月的「海上看東引」、6月「海上看莒光」，到7月的「馬鼻灣假日市集音樂會」，邀請民眾以不同角度重新認識馬祖。

馬管處表示，馬祖位於台灣本島西北方，不僅保留豐富的軍事遺跡與傳統閩東聚落建築，更擁有藍眼淚、壯闊岩岸等自然奇觀，2026馬祖海洋觀光活動以「海上看莒光」、「海上看東引」、「親子海上觀光遊憩」及「馬鼻灣假日市集音樂會」等多元形式展開。

馬管處長洪志光表示，無論是從海上賞鷗、探索地景，到音樂會、市集與親子體驗，都是值得細細品味的旅程，盼透過深化海洋觀光活動，讓更多人看見馬祖的觀光魅力。

馬管處指出，「海上看東引」將帶領旅客自東引海域出發，沿岸可見靜伏鱷魚、海蝕門、海蝕洞，以及形似高僧入定的「和尚看經」等奇岩異石，船上全程安排導覽員解說，介紹東引的地質構造、戰略地位與生態資源。

馬管處表示，「海上看莒光」將推出期間限定的賞鷗體驗行程，票價每人300元，帶領旅客搭船環繞東莒島或西莒島，行程正值燕鷗活躍季節，旅客能近距離欣賞花崗岩岸壁與軍事據點交織的景緻。

另外，馬管處指出，「馬鼻灣假日市集音樂會」將於7月24日登場，結合音樂、市集與親子同樂，邀請古箏演奏者希希及藝人柯有倫接力演出。

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

相關新聞

參山處三地植樹行動南投松柏嶺登場

參山處三地植樹行動南投松柏嶺登場

為迎接植樹節並推動低碳旅遊，參山國家風景區管理處今日在松柏嶺遊客中心茶文化主題館舉辦「2026茶鄉環境永續、你我共同植樹活動」，為八卦山風景區種下綠意，並於明天植樹節起於該處轄區獅頭山、梨山陸續贈送樹苗，打造兼具生態保育與觀光發展的永續景區。

屏東測速桿遭疑過多　警：全縣僅36支

屏東測速桿遭疑過多　警：全縣僅36支

台糖八十周年台英友好列車啟動嘉義蒜頭糖廠

台糖八十周年台英友好列車啟動嘉義蒜頭糖廠

策進會邀香港旅遊業者赴馬祖交流

策進會邀香港旅遊業者赴馬祖交流

馬祖「擺暝文化季」熱鬧展開

馬祖「擺暝文化季」熱鬧展開

