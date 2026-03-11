伊朗新領袖「在戰爭中受傷」！　神隱3天原因曝：首日就遇襲

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在接任新任領袖前就已經受傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

伊朗總統顧問、總統之子尤塞夫·裴澤斯基安11日透過Telegram頻道證實，接替伊朗新任最高領袖的哈米尼次子「穆傑塔巴·哈米尼」在戰爭中受傷，儘管如此，他目前人身安全無虞。而這也是自穆傑塔巴接任最高領袖一職3天後，官方首度針對其健康狀況發出公開說明。

根據《衛報》報導，尤塞夫在貼文中寫道，「我聽聞穆傑塔巴·哈米尼先生受傷的消息。我已向有關係的一些友人打聽，他們告訴我，感謝真主，他現在安然無恙。」試圖藉此番發言平息外界對新領袖健康與行蹤的各種臆測。

值得注意的是，伊朗國家電視台指出56歲的新領袖穆傑塔巴是「在齋月戰爭中受傷的老兵」，但並未具體說明他遭受何種傷勢。

根據《紐約時報》引述3名伊朗官員與2名以色列官員的匿名說法，穆傑塔巴是在美國與以色列聯手攻擊伊朗行動的首日受傷。

外界對穆傑塔巴的關注度不斷升高，即使在父親哈米尼遭美以轟炸身亡後接任伊朗最高領袖一職，但他上任後卻從未與民眾進行任何公開互動，健康疑雲也不斷引發話題。

穆傑塔巴1969年出生於馬什哈德，成長歲月正逢父親領導反國王運動的動盪年代。他年輕時投身兩伊戰爭，後來前往伊朗什葉派神學重鎮庫姆，在保守派神職人員指導下接受宗教教育。目前他擁有的宗教頭銜是「霍賈特伊斯蘭」，比起父親及伊斯蘭共和國創建者魯霍拉·何梅尼所持有的「阿亞圖拉」頭銜，在宗教位階上低了一個層級。

然而宗教位階的差距並未削弱穆傑塔巴的實質影響力。他長年在幕後扮演父親「守門人」的核心角色，逐步打造出廣泛的勢力版圖。特別是他與伊朗革命衛隊之間維持的密切聯繫，使其在國家政治與安全系統內部掌握相當程度的話語權與決策影響力。