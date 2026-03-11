杜拜機場「2架無人機墜落」釀4傷！　旅客被警告遠離窗戶

▲ 杜拜國際機場僅少量航班恢復起降。（圖／路透）
記者陳宛貞／綜合外電報導
阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場（Dubai International Airport）周邊11日上午發生無人機攻擊，杜拜政府媒體辦公室聲明證實，「當局確認稍早有2架無人機墜落在杜拜國際機場附近」，造成4名外籍人士受傷，所幸未影響機場運作。
4外籍人士受傷 印度籍中度傷害
Authorities confirm that two drones fell in the vicinity of Dubai International Airport (DXB) a short while ago, resulting in minor injuries to two Ghanaian nationals and one Bangladeshi national, and moderate injuries to one Indian national. Air traffic is operating as normal.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026
綜合《路透》及CNN，這起攻擊事件發生在美國與以色列對伊朗衝突進入第12天之際，杜拜當局證實2架無人機在機場附近墜落，4名傷者包括2名迦納籍、1名孟加拉籍及1名印度籍，其中印度籍人士受到中度傷害，其餘3人則為輕傷。
此前有旅客接受BBC訪問時透露，乘客被告知應遠離玻璃窗，到更安全的地點避難。
2月28日衝突爆發以來，阿聯國防部統計截至10日已偵測到來自伊朗的1475架無人機，其中1385架被攔截，僅90架落地造成衝擊。
中東戰火致全球航空交通大亂
杜拜國際機場作為全球最繁忙的機場，去年旅客吞吐量近1億人次，美以開轟伊朗後曾完全關閉空域，2日起恢復少量航班，7日又因攔截飛彈墜落的碎片一度暫停運作。
中東危機已導致全球航空交通大亂，包括卡達在內的多數空域仍因飛彈與無人機威脅持續關閉。阿聯航空公司如阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）雖已恢復部分航班，但運能仍低於正常水準，能源危機更推升燃油價格飆漲。
讀者迴響