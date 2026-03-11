杜拜機場「2架無人機墜落」釀4傷！　旅客被警告遠離窗戶

▲ 杜拜國際機場僅少量航班恢復起降。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場（Dubai International Airport）周邊11日上午發生無人機攻擊，杜拜政府媒體辦公室聲明證實，「當局確認稍早有2架無人機墜落在杜拜國際機場附近」，造成4名外籍人士受傷，所幸未影響機場運作。

4外籍人士受傷 印度籍中度傷害

Authorities confirm that two drones fell in the vicinity of Dubai International Airport (DXB) a short while ago, resulting in minor injuries to two Ghanaian nationals and one Bangladeshi national, and moderate injuries to one Indian national. Air traffic is operating as normal. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026

綜合《路透》及CNN，這起攻擊事件發生在美國與以色列對伊朗衝突進入第12天之際，杜拜當局證實2架無人機在機場附近墜落，4名傷者包括2名迦納籍、1名孟加拉籍及1名印度籍，其中印度籍人士受到中度傷害，其餘3人則為輕傷。

此前有旅客接受BBC訪問時透露，乘客被告知應遠離玻璃窗，到更安全的地點避難。

2月28日衝突爆發以來，阿聯國防部統計截至10日已偵測到來自伊朗的1475架無人機，其中1385架被攔截，僅90架落地造成衝擊。

中東戰火致全球航空交通大亂

杜拜國際機場作為全球最繁忙的機場，去年旅客吞吐量近1億人次，美以開轟伊朗後曾完全關閉空域，2日起恢復少量航班，7日又因攔截飛彈墜落的碎片一度暫停運作。

中東危機已導致全球航空交通大亂，包括卡達在內的多數空域仍因飛彈與無人機威脅持續關閉。阿聯航空公司如阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）雖已恢復部分航班，但運能仍低於正常水準，能源危機更推升燃油價格飆漲。