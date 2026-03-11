　
LOPIA開出「秘書」職缺！總經理脆上親徵才：求幫管工作狂

▲▼ 漢神,LOPIA 。（圖／記者張雅雲攝）

▲LOPIA。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日系超市「LOPIA」近年在台灣大舉展店，話題度持續攀升，總經理水元仁志更因頻繁在社群平台「海巡」回應網友留言而爆紅。水元仁志今（11）日就發文宣布，LOPIA Taiwan 要招募一位「秘書」，「在尋找一位可以幫忙『管理』那位超級拼命工作的總經理的秘書」，引發話題。

水元仁志表示，LOPIA Taiwan目前正在招募一位「秘書」，主要任務是協助管理「那位非常拼命工作的總經理」。他透露，如果沒有人幫忙控制，總經理真的會一直工作、行程也會不停增加，因此希望找到能好好「管理」這位只知道拚命工作的總經理的人選，也希望能從自己的追蹤者中找到適合的人，一起在快速成長的公司中發展。

貼文一出吸引不少人討論，許多人紛紛笑出來，「這工作聽起來像是拿槌子往總經理的頭上敲下去讓他停下來去休息（？），我來」、「結果一起忙下去」、「可能需要柯南發射麻醉針」、「一個秘書應該不夠用，不然很怕兩個一起忙」、「你應該要找的是殺手。」

也有網友期待日商開出的薪水，「快速成長的日商欸，不錯呀，年薪有沒有70萬元以上？」「日商薪水最好給高點，不要讓公司丟臉。」實際查看求職網，主要工作除了翻譯與文書處理外，還要協助安排總經理行程，甚至需配合全台出差陪同開會。職缺條件也相當明確，需要具備日文N1能力與口譯翻譯經驗，薪資則為面議。

