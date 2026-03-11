　
社會焦點

旗下童星「私接商演還出國錄音」　知名音樂製作人求償結果曝

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲曾為金曲歌后打造金曲知名音樂製作人控童星違約接商演，士院判賠50萬。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

曾為金曲歌后打造金曲的知名音樂製作人，控告旗下童星與其經紀人違反演藝經紀合約。製作人指稱，雙方簽訂2年經紀約後，童星仍私自接下多場商業演出，甚至赴馬來西亞錄音。士林地院審理後認定確有違約情形，判童星須給付50萬元違約金；另經紀人未依約支付款項，也須給付50萬元。

2024年4月20日，該名製作人與未滿12歲的童星及其經紀人簽訂演藝經紀合約，由製作人成立的娛樂經紀公司負責童星的演藝經紀事務，合約期間為2年。

製作人主張，依契約約定，童星簽約後成為公司旗下藝人，由其負責歌曲製作與演藝規劃。契約內容載明，童星原本的經紀人考量唱片市場銷售困難，同意每年提供136萬5,000元資金，連續2年用於歌曲製作與宣傳，包括每年錄製6首新歌、拍攝主打歌MV，並投放YouTube廣告宣傳。

契約並約定，童星在合約期間不得與其他人或公司簽訂相同性質契約，所有演出活動須經三方同意，且須在不影響課業的前提下進行；若違反契約，須支付200萬元懲罰性違約金。

製作人表示，簽約後即為童星安排宣傳與錄音工作，並著手創作歌曲。不過童星經紀人卻未依約支付相關款項；另一方面，童星也在未經同意下自行接下多場商業演出，包括到南部婚宴演出、參加商業活動，甚至赴馬來西亞商演及錄音。

因此製作人提起訴訟，雖契約約定違約金為200萬元，但僅先行一部請求，向童星請求50萬元違約金，並向其經紀人請求50萬元未付款項。

童星一方表示，簽約前就已有自行接洽商演的能力，且製作人也同意其自行接演，製作人主要負責錄音與發行唱片。童星並主張，當時前往錄音室僅是試唱合輯歌曲，並非錄製個人專輯，因此並沒有違反契約。

至於童星經紀人則抗辯，製作人成立的娛樂經紀公司資本額下降，認為對方履約能力不足，因此拒絕支付契約款項。

法官審理後認為，依契約內容，童星經紀人應支付首筆50萬元款項，且該給付並未附帶任何條件，因此未依約付款即屬違約。

至於童星部分，法官認契約已明定，在合約期間內所有演出活動須經三方同意，但童星仍自行參與多場演出，甚至前往馬來西亞錄音，顯然違反契約約定。童星雖辯稱演出曾獲製作人同意，但未提出任何證據證明，因此相關抗辯難以採信。法官並指出，本案契約內容並未違反法律強制規定或公序良俗，依契約自由原則，當事人應受契約拘束。

法院因此判決，童星須給付製作人50萬元違約金；童星經紀人須給付製作人50萬元契約款。兩人均須自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算利息。此外，本案訴訟費用1萬3,200元，由兩名被告各負擔一半，全案仍可上訴。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人
斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫
獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉
快訊／男遭列車撞擊　當場慘死！
台鐵死傷事故！　列車誤點
伊朗新領袖「在戰爭中受傷」！　神隱3天原因曝

