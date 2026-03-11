平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

▲原PO吃上癮，乾脆直接買喜餅回家吃。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人參加婚禮，除了見證新人甜蜜時刻，也期待拿到喜餅。一名女網友笑問，「有誰跟我一樣會直接買喜餅來吃？」貼文曝光後，一票網友坦言也會這樣做，甚至結婚時多訂幾盒留給自己吃；還有內行人分享，可以趁年節禮盒出清或購買NG喜餅撿便宜，直呼喜餅其實就是高級餅乾禮盒。

一名女網友在Threads超狂自爆，身為喜餅愛好者的她，根本不想等人家結婚，乾脆直接掏錢買一盒解饞，還笑問大家「有誰跟我一樣會直接買來吃？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，一票人也大讚，「完全懂，我超喜歡吃喜餅，甚至假扮要結婚的新人去試吃」、「我真的超愛喜餅，自己結婚的時候多訂六盒給自己吃」、「我超喜歡喜餅裡的茶香餅乾，希望可以單賣，我願意一直去買」、「超好吃啊！超喜歡堅果船」、「喜餅比任何太空包餅乾都來得好吃一百萬倍」、「超喜歡吃杏仁船」、「回台灣的時候都會特別買，帶回法國吃，之前還會買小盒裝的當伴手禮」。

不少人則驚呼，「第一次知道喜餅可以單獨買來吃欸，好酷喔」、「你刷新我的認知了，怎麼可以這麼聰明」、「對耶！還有這招，為什麼沒想到」、「原來可以單買」。對此，內行推爆，可以趁年節去超商搶出清價，或是買NG喜餅，「最近看到一堆年節禮盒出清我都超興奮」、「我之前有到買NG喜餅，真的很好吃」。