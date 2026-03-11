卓榮泰牛皮紙袋裝自費單據？　沈富雄：真有東西？有沒有可能是空袋計





▲行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前包機前往日本觀看2026世界棒球經典賽（WBC），更從空軍松指部搭乘包機來回，引起外界議論。卓榮泰10日質詢時與國民黨立委王鴻薇為此爆發口角，卓榮泰則拿出牛皮紙袋拿起來說「單據都在這裡」，強調都是「私人包機、私人費用」。對此，前立委沈富雄質疑，「牛皮紙袋裡頭真的有東西嗎？有沒有可能跟諸葛亮的空城計一樣，這是一個空袋計，有沒有可能」？

沈富雄於節目《少康戰情室》表示，自己覺得朝野兩邊都是有備而來，政府也曉得卓榮泰的弱點在哪，所以卓榮泰質詢真的是準備齊了，可是自己要問大家「牛皮紙袋裡頭真的有東西嗎？有沒有可能跟諸葛亮的空城計一樣，這是一個空袋計」？

同場來賓高嘉瑜則回應「有一張紙有抽出來，A4紙」，沈富雄表示「我知道，但那個算嗎」？

沈富雄認為，王鴻薇有備而來、理直氣壯，但太激動了，她不用生氣、講話不用這麼大聲，因為道理大家原先都認為在王鴻薇這邊，但是因為太氣了，變成沉不住氣了。而卓榮泰也是有備而來，說一切是自費，講什麼都有道理，都曉得在野要攻擊哪些弱點，不讓他們得逞。

沈富雄直言，王鴻薇那時候應該講說「拿出來給大家看，都是自費我佩服你的大方，以後花錢的項目應該要有所決定」，王鴻薇大可這樣講，講到這種程度應該拿出來看。

沈富雄說，但為什麼後來變成不了了之？就是立法院長救了行政院長，韓國瑜講了「韓國輸」的笑話，把所有氣都打掉了，王鴻薇就問不下去了，自己覺得那個笑話不倫不類，因為不是講第一次了，講了兩三次，而且韓國輸要生氣什麼？拿這個笑話抵銷王鴻薇的質詢，插這個嘴，是幫卓榮泰的忙。