獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉

▲李女的丈夫拿著太太的保母證照，悲慟地說太太是認真、善良的人。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區7日晚間發生奪命車禍，30歲楊姓男子疑吸毒後開車上路，在中安路高速追撞前方兩輛機車，造成43歲李姓女子重傷不治，令人鼻酸的是，李女只是外出買宵夜，卻在住家附近遇上死劫，留下3名年幼子女。丈夫悲痛表示，希望法官重判死刑，並要求嫌犯到妻子靈前道歉，給家屬一個交代。

▲李女外出買宵夜發生死亡車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，7日晚間9時20分許接獲通報，小港區中安路發生交通事故，員警立即到場處理並疏導交通。初步調查，楊男駕駛自小客車行經該路段時，先從後方猛力追撞43歲李姓女子騎乘的機車，接著又撞上前方52歲陳姓女子騎乘的機車。當時陳女機車上還載著一名9歲男童，現場一片混亂。

▲涉嫌 毒駕撞死3寶媽的楊男（紅圈處）被羈押禁見。（圖／記者賴文萱翻攝）

事故發生後，李女傷勢嚴重，緊急送醫搶救仍宣告不治。據了解，李女是全職家庭主婦，平日照顧3名孩子，事發當晚只是外出買宵夜，沒想到竟再也回不了家。

警方對楊男進行酒測未驗出酒精反應，但毒品快篩呈陽性，員警並在車內查扣一顆重約5公克的依托咪酯煙彈，也就是俗稱的「喪屍煙彈」，當場將他依現行犯逮捕移送高雄地檢署偵辦，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

案發至今5天，李女丈夫在林園的家辦理後事，整個家受到女主人離世的影響，氣氛哀戚，他受訪表示，他和太太結婚近20年，太太5年前為了考合格保母執照，白天照顧三個孩子，只能利用晚上苦讀，經過半年的努力才好不容易考上保母，後來太太照顧別人的小孩，也都是「視如己出」，盡心盡力，也深受托育家長的好評，沒想到卻遭遇橫禍，美滿的家庭已家破人亡。

▲李女丈夫拿著太太的手機，回憶她的好。（圖／記者陳宏瑞攝）

李女丈夫痛批肇事的楊男，「事後沒一句道歉，沒一通電話，態度相當惡劣」，而且肇事時車速幾乎破百，完全沒有減速，「這種人真的太誇張」，他哽咽表示，希望司法能重判死刑，也希望楊男能親自到妻子靈前道歉，讓家屬得到最基本的尊重。

李女丈夫拿著太太的手機說到，太太一直很關心家裡的每一個人，生前最後一個簡訊，就是傳給他的妹妹（李女小姨子），還掛記著要給她一個好的嬰兒床，回憶起太太的好，難過的淚水又忍不住留下來。

李女的小姨子也回憶說，嫂子對她好像當成「自己的妹妹疼」，也痛批毒駕的楊男害哥哥一家變成「單親家庭」，這種行為根本是「蓄意殺人」，希望政府能修法重懲，不要淪為口號而已。