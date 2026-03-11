國民黨才提名翁壽良選嘉義市長　公教退休人員總會長挺張啓楷

▲嘉義市長選戰軍公教族群動向曝光，公教總會長胡敦富發公開信，唯一支持張啓楷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026年嘉義市長選戰煙硝味漸濃，隨著國民黨、民眾黨與民進黨三方陣營各就各位，指標性社會團體的動態成為勝負關鍵。中華民國各級公教退休人員總會總會長胡敦富今（11）日發表正式公開信，率先表態「唯一支持」民眾黨籍嘉義市長參選人張啓楷。胡敦富強調，張啓楷在立法院為軍公教權益發聲、質詢犀利，是藍白共推的最佳人選，這也是繼國民黨立委謝龍介後，再有重量級人士跨黨派力挺。

面對民進黨參選人王美惠深耕基層、擁有中央執政資源的優勢，嘉義市目前形成「三角督」僵局。胡敦富在信中指出，選舉不應僅看黨派，應支持真正能為人民發聲的政治人物。他肯定國民黨與民眾黨有意透過民調共推一位最具勝選機會的候選人，並認為張啓楷近期的基層走訪與大型活動已凝聚高度聲勢，是代表藍白陣營出戰、翻轉嘉義的最佳人選。

胡敦富強調，自己身為無黨派的中間選民，是以知識份子的良知挺身而出。他觀察張啓楷在立院的表現：

爭取公教權益： 多次針對軍公教退休金議題強硬質詢，立場明確。

關懷基層弱勢： 推動加薪二法、爭取勞保不破產、提案提高公糧收購價格照顧農民。

專業媒體背景： 嘉義高中畢業、台大碩士，具備豐富媒體經驗與城市行銷專才。

由於軍公教族群在嘉義市具備關鍵影響力。儘管國民黨已提名翁壽良，但胡敦富的公開信無疑為選情投下震撼彈。呂姓政治觀察家指出，胡敦富的表態是否會引發選民「自動整合」的動能，並為2028大選的藍白合作樹立典範，將是現階段最重要的觀察指標。

胡敦富於信末感性呼籲，2026年11月的選舉是台灣民主大事，懇請嘉義鄉親為了更美好的明天，一起支持有專業、有良知的張啓楷當選市長。