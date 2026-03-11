　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東部土木人才荒「高普考短缺65%」　台鐵成立培育基地

▲▼為解決東部人才荒，台鐵打造「花東土木人才培育基地」。（圖／台鐵公司提供）

▲為解決東部人才荒，台鐵打造「花東土木人才培育基地」。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

東部地區公務體系「土木職缺」招不到人，去年花蓮縣高普考土木職缺短缺率飆破65%，台鐵在公司化後，東部人力缺口也較西部更為嚴峻，為解決花東長期面臨土木工程專業人才短缺問題，台鐵「花東土木人才培育基地」今(11日)正式揭牌，宣示將成為東部建設最強後盾。

根據工程會統計，東部地區因地理環境與交通因素，公務體系土木人才招募極為困難。以114年為例，花蓮縣高普考土木職缺短缺率高達65%，嚴重影響公共工程推動。為此，行政院推動「在地培育」機制，由國立宜蘭大學規劃涵蓋土木工程及政府採購法規的專業課程，協助現職公務員及有志青年取得專業證照與考取公職資格。

台鐵響應工程會政策，攜手國立宜蘭大學開辦「花東地區土木工程學分班」，今日舉辦揭牌儀式，透過產、官、學三方合作，由工程會提供政策資源、宜蘭大學提供師資與課程、台鐵公司提供場域與行政支援，為花蓮地區培育具備土木工程與政府採購專業的生力軍，提升在地公共工程品質，也為即將推動的花東鐵路雙軌化及周邊建設，儲備在地公共建設人力的能量。

▲▼為解決東部人才荒，台鐵打造「花東土木人才培育基地」。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司董事長鄭光遠。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長鄭光遠表示，「我們利用花蓮站交通的優勢，解決了花東狹長地形造成的進修通勤難題」，學員搭乘火車抵達花蓮站後，步行即可抵達教室，大幅降低進修的時間成本，期望藉此提高在地人才的參訓意願，為花東地區「留住人才、培育人才」。

鄭光遠指出，台鐵不僅是交通運輸的載具，更是連結地方發展的動脈。此次台鐵主動提供東區員工訓練教學場域，正是落實企業社會責任（ESG）的具體展現。

台鐵公司強調，未來將持續配合國家政策，盤點各地場站空間資源，以多元方式支持地方教育、文化與建設發展，與社會共榮共好。

東部土木人才荒「高普考短缺65%」　台鐵成立培育基地

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）持續推動金融科技人才培育計畫，連續五年開設跨校選修金融科技趨勢課程，推動制度化且長期運作的培訓架構。今（2026）年規模再擴大，串聯國立政治大學、國立臺北科技大學、國立臺北大學、東吳大學、天主教輔仁大學、淡江大學、逢甲大學以及中信金融管理學院等八所大學院校。

AI影片亂傳台鐵「樂齡免票日、誤點自動賠」　官方：全假的

富里鄉打造「耀眼之鄉」形象影音　以人文視角記錄土地與施政故事

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

踢桌嗆傅崐萁遭檢方起訴　張峻：無悔替花蓮光復災民發聲

