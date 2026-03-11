迴力鏢？花蓮議會未排審預算　傅崐萁大將暴怒嗆議員：沒資格不審

▲花蓮縣府秘書長饒忠（右）。（圖／花蓮縣政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

在野黨持續拒審中央政府總預算，無獨有偶，因花蓮縣政府115年度總預算案也未編列光復災後重建預算，花蓮縣議會則是未排審。今（11日）花蓮縣議會程序委員會中，國民黨團總召傅崐萁手下大將、花蓮縣府秘書長饒忠忍不住動怒，痛批「議會沒有資格不審查」、「議會在霸凌縣府」。花蓮議員胡仁順則回應，中央政府總預算連程序委員會都進不去，花蓮是霸凌，中央就是監督？

花蓮縣政府日前痛批議會未排審預算是「依法應作為而不作為」，縣府秘書長饒忠今也暴怒痛批「議會沒有資格不審查」、「議會在霸凌縣府」。對此，胡仁順表示，可是傅崐萁讓中央總預算連程序委員會都進不去耶？花蓮是霸凌，中央就是監督？

胡仁順指出，今天議會程序會氣氛火爆，饒忠講不過就氣噗噗站起來痛罵議員霸凌縣府，哪個議會可以容許這種事？傅崐萁可以容許行政院長卓榮泰在立法院痛罵立委嗎？

胡仁順表示，台灣各縣市政府在議會開議前，都會與議會溝通、討論議案與預算。但花蓮縣政府長期以來除了切斷溝通管道，甚至動員「友傅」議員杯葛議會、護航不合理預算，現在連秘書長都能痛罵議員，這樣是希望花蓮好的樣子嗎？

對於花蓮縣府拒絕編列光復重建預算，胡仁順指出，只是要確認預算中有重建預算而已，但縣府就是態度強硬、無法理性溝通，這絕非花蓮之福。