讚WBC台日大戰精彩感動　片山和之：盼加深日台「心之絆」

今（11日）為311東日本大震災後第15年，311東日本大震災在台日本人支援會舉辦「311東日本大震災15周年追悼・感恩會」。日本台灣交流協會代表片山和之致詞時表示，自然災害今後仍可能發生，但無論面臨何種困難，日台互助關係都將持續，希望未來能更加深日本與台灣間所培養出的「心之絆」。此外，他也提及日前2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽中的台日對決，稱讚台日對戰很精彩、感動，日本跟台灣都打得都很好。

2011年3月11日東日本大震災後第15年，311東日本大震災在台日本人支援會今下午1時舉辦「311東日本大震災15周年追悼・感恩會」，包括311東日本大震災在台日本人支援會代表上田功、台灣岩手縣人會代表宮靖、日本台灣交流協會代表片山和之，以及台灣日本關係協會副秘書長林郁慧等均出席。

片山和之致詞時表示，東日本大地震至今轉眼已過15年，再次向眾多罹難者致以最深切的哀悼，並向罹難者家屬獻上最誠摯的慰問。當時電視新聞的畫面令他震驚到說不出話來。

片山和之指出，在日本人遭遇巨大困難當下以與之後，台灣人總是即刻給予溫暖的慰問與支援，對此再度表達由衷的感謝。目前，日本志工們正持續進行著「感謝台灣、自行車環島之旅」，就像今天這場「感恩會」的宗旨一樣，「我們強烈感受到，將這份感謝的心意永不磨滅地傳承到未來，正是我們的使命」。

片山和之說，自然災害今後仍可能發生，但無論面臨何種困難，確信日本與台灣互助的關係都將會持續。即使15年的歲月已流逝，希望未來能更加深日本與台灣之間所培養出的「心之絆」，這場聚會不僅是向所有罹難者獻上追悼之意，同時也是再次確認日台間堅定不移的友情與羈絆的深具意義的場合。

片山和之也提到日前結束的2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽事，認為台日對戰很精彩感動，台日友好，日本跟台灣打得都很好，希望大家可以繼續鎖定WBC賽程。

311東日本大震災在台日本人支援會代表上田功致詞時則說，儘管距離那場大地震已15年過去，受災地多數地區的重建工作逐步推進，人們也逐步恢復日常生活，但在福島部分地區仍因核電廠事故留下的傷痕，尚未完全回到正常生活，真正的全面復興仍是條漫長的道路。

上田功指出，震災當時，來自台灣溫暖而非常巨大的支援與援助，對受災民眾而言，帶來了多麼大的勇氣與支持。台灣人民對日本所表達的心意，不僅讓受災地區的民眾深受感動，也讓整個日本都懷著感動與感謝的心情接受這份情誼。

上田功提到，特別是當時身在台灣的日本人，更難以忘記台灣人像關心自己的事情一樣為日本擔心，整個台灣社會都像日本伸出援手。走在街道上，只要知道他是日本人，大家一定會關心地問，「你的家人還好嗎？」、「家人還好嗎？」當時的氛圍以及大家的身影，至今仍然歷歷在目。

上田功說，在東日本大震災滿15年的此刻，「我們懷著追悼之心悼念震災中的所有罹難者，同時也希望永遠不忘台灣所給予的恩情，將這份情誼傳承下去，並表達我們的感恩之情」。

目前在台灣從事音樂工作的「台灣岩手縣人會」會長宮靖則提到，2012年和樂團夥伴以及台灣岩手縣人會日本支部的成員一同前往岩手的三陸海岸。「我們從盛岡前往宮古的途中，透過車窗看到道路兩旁堆積如山的報廢車輛，那樣的景象令人感到無比震撼，甚至讓人心生絕望」。

「當時，我手中帶著一首樂曲」，宮靖指出，演奏時，許多人跑來問他，「你是從台灣來的嗎？」、「台灣的人們真的幫助了我們很多」、「謝謝你遠道而來」，且表情充滿溫暖與親切，就像見到久別重逢的朋友一樣。

宮靖表示，來自台灣各界的慷慨援助，以及無數溫暖的鼓勵與關懷，對當地人們而言是多麼重要而巨大的支持，這首曲子也是因為有台灣的溫暖與善意鼓舞才誕生。儘管距離震災已15年，「我們依然不會忘記那場震災，也永遠不會忘記台灣各位所展現的溫暖與情誼」。

隨後，片山和之、林郁慧與日本岩手、宮城、福島各縣代表等獻花，並在地震發生時間下午1時46分（日本時間下午2時46分）默禱1分鐘，並現場與日本東北代表小野先生視訊連線。