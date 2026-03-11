　
民生消費

量販超市連續14天「買1送1」　生活用品、零食超過200項優惠

▲▼家樂福即日起至3月24日優惠。（圖／業者提供）

▲量販賣場即日起至3月24日，超過200項商品「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

幫消費者省荷包，愛買即日起至3月24日推出為期14天的「抗漲大計」，主打「買1送1」、會員價與最高10倍點數回饋。家樂福也在3月11日至3月24日推出「春遊時光」，超過200件食品、個人清潔、廚具、寢具、服飾「買1送1」，還有獨家野餐零食、飲料優惠。

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販破百項商品。（圖／業者提供）

★愛買

愛買即日起至3月24日推出「抗漲大計」，針對Happy Go會員推出破百項商品優惠，包含會員價與多項商品「買1送1」，同時搭配Happy Go Pay最高10倍點數回饋。

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販「嘉義鯛魚腹肉」會員價每包149元。（圖／業者提供）

生鮮部分包括冷凍智利鮭魚切片（每包3至4入）會員價279元，平均每片不到95元；嘉義鯛魚腹肉會員價149元；大成中一香蒜排骨會員價49元／片；冷藏清胸肉三連包會員價239元。

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販優惠。（圖／業者提供）

早餐與點心商品同樣推出優惠，包括桂格大燕麥片（嚴選薄片）「買1送1」，平均149.5元／盒；家樂氏玉米片系列「買1送1」，平均79元／盒；雀巢咖啡雲朵拿鐵風味系列「買1送1」，平均每盒93元；三點一刻奶茶系列每包149元，換算每杯不到10元。

點心與飲料部分則有金品比薩任兩包285元、平均每片不到40元；可口可樂／雪碧迷你罐任兩組210元、平均105元／組；Kid-O厚餡夾心酥分享包「買1送1」，平均49.5元／包；阿華田巧酥威化巧克力麥芽「買1送1」，平均49.5元／包。

活動期間購買指定DM商品，可享Happy Go點數5倍送，若使用Happy Go Pay結帳最高可享10倍點數回饋。

●愛買優惠重點

・冷凍智利鮭魚切片（3至4入），會員價279元，平均每片不到95元。

・嘉義鯛魚腹肉，會員價149元。

・大成中一香蒜排骨，會員價49元／片。

・冷藏清胸肉三連包，會員價239元。

・桂格大燕麥片（嚴選薄片），買1送1，平均149.5元／盒。

・家樂氏玉米片系列，買1送1，平均79元／盒。

・雀巢咖啡雲朵拿鐵風味系列，買1送1，平均93元／盒。

・三點一刻奶茶系列，每包149元，平均每杯不到10元。

・金品比薩系列，任兩包285元，平均每片不到40元。

・可口可樂／雪碧迷你罐，任兩組210元，平均105元／組。

・Kid-O厚餡夾心酥分享包，買1送1，平均49.5元／包。

・阿華田巧酥威化巧克力麥芽，買1送1，平均49.5元／包。

・指定DM商品享Happy Go點數5倍送，使用Happy Go Pay最高10倍回饋。

★家樂福

家樂福於3月11日至3月24日推出「春遊時光」主題促銷，鎖定春季踏青與野餐需求，推出「省荷包攻略」，共超過200件食品、個人清潔、廚具、寢具與服飾商品享「買1送1」。

▲▼家樂福即日起至3月24日優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福即日起至3月24日「春遊時光」主題促銷。（圖／業者提供）

活動期間購買餅乾、洋芋片、點心、海苔、堅果、果乾、糖果、巧克力與肉乾等商品，單筆每滿299元即可獲得30元現金折價券，單筆最高可送150元。

家樂福也推出獨家新品「樂天小熊手提收納籃組」，內含巧克力、草莓與濃黑巧克力三款小熊餅乾，搭配27L大容量手提收納籃，可承重15公斤，頂蓋可作為小野餐桌並可層疊收納，全台限量3000組，原價599元、特價499元。

▼家樂福獨家新品「樂天小熊手提收納籃組」。（圖／業者提供）

▲▼家樂福也推出獨家新品「樂天小熊手提收納籃組」。（圖／業者提供）

●家樂福「春遊時光」優惠

・餅乾、洋芋片、點心、海苔、堅果、果乾、糖果、巧克力、肉乾商品，單筆滿299元送30元現金折價券（單筆最高150元）。

・樂天小熊手提收納籃組（含三款小熊餅乾），原價599元、特價499元，全台限量3000組。

▲▼家樂福即日起至3月24日優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福即日起至3月24日多項商品「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

●零食與飲料優惠

・卡迪那洋芋片（日式炒麵、蔥鹽雞肉串、德州薯條、波隆那千層麵、寶卡卡雞汁口味、可樂果JUMBO，70～110g），第一件45元、兩件60元，平均30元／件。

・萬歲牌堅果米果綜合果（蜂蜜BBQ、XO醬海鮮風味，35g×4），買1送1，單件152元、平均76元。

・卡迪那波浪洋芋片（韓式辣醬烤肉、香辣美乃滋炸雞，115g），兩件99元，平均49.5元／件。

・樂事洋芋片／地瓜片袋裝（70～85g），兩件77元，平均38.5元／件。

・統一璞韻無糖茶（日式煎茶、四季青茶，350ml），兩件45元，平均22.5元／瓶。

・統一濃韻無糖茶（烏龍茶、日式綠茶，600ml），兩件39元，平均19.5元／瓶。

・小葉紅紅玉紅茶（含糖／無糖，490ml），買1送1，單件32元、平均16元。

・生活日月潭紅茶（無糖，590ml），買1送1，單件35元、平均17.5元。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

家樂福愛買量販優惠抗漲優惠

