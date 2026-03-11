幕後／文總正名Taiwan已研議一年　本月擬正式完備英文改名案

▲文化總會「TAIWAN PLUS」台灣文化祭連續4年在東京人潮爆滿。（圖／文化總會）



記者陶本和／台北報導

有關中華文化總會名稱混淆的問題，其實從去年（2025年）就已經展開討論。一位文總委員轉述，2025年2月25日第九屆第一次會員大會上，已有委員於臨時動議提出相關議題，同年12月9日執行委員會與諮議委員會會議決議，先行調整英文名稱並以「Taiwan」呈現。依章程規定，相關決議須於下次會員大會報告執行情形並完成程序，預計於本月17日會員大會完成後，文總英文名稱將正式改為「National Cultural Association of Taiwan」簡稱「NCAT」。

聯電創辦人、文總執行委員曹興誠已向副會長江春男表達辭意；曹認為，掛有「中」或「中華」字樣的組織或活動，都可能混淆台灣的定位，甚至削弱台灣的主權認同。事實上，文總眾多會員在國際間，不論是參展或訪問期間，就時常被問及名稱混淆的議題，因此去年（2025年）12月，執委會與諮議委員會議討論時，就已敲定先更改英文名，而依章程需在下次會員大會，也就是本月17日報告執行情形，才完成程序。

曹興誠近日已致函文總副會長江春男表達辭意，他在信函中提到，他對「中華文化總會」名稱有所疑慮。曹認為，凡是掛有「中」或「中華」字樣的組織或活動，都可能混淆台灣的定位，甚至削弱台灣的主權認同。

▲曹興誠近日為了名稱議題，向文化總會請辭。（資料照／記者李毓康攝）

事實上，文總近年已把觸角伸往國際場域，以推廣台灣文化。舉例而言，2025年12月初，由外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，就在芬蘭舉辦；而駐芬蘭代表林昶佐所屬的閃靈，與血肉果汁機、恆月三途，與芬蘭樂團共演。

另外，2025年8月份，文總在日本大阪舉辦的台灣文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，4天的活動加總突破10萬人次，知名的YouTuber阿部瑪利亞也現身力挺。

據文總委員轉述，文化總會的團隊，乃至於會員成員，在國際間不論是參展、走訪，就時常被問及名稱混淆的議題；國際友人好奇文總的英文名稱「General Association of Chinese Culture」（簡稱：GACC），為何用「Chinese」而非「Taiwan」。

因此，在去年2025年2月25日，第九屆第一次會員大會上，臨時動議提案時，就有委員提出名稱混淆的議題，而會議主席裁示，本案交由秘書長研議；在2025年12月9日，舉行執委會與諮議委員會議討論時，就已決議先更改「英文」名稱，並以「Taiwan」呈現。

不過，由於依照文總的章程規定，會員大會授權執諮委會討論議案，執諮委會討論之決議，需於下次會員大會報告執行情形，完成程序；換言之，在本月17日會員大會報告並完成程序後，文總的英文名稱才會正式改為「National Cultural Association of Taiwan」，簡稱「NCAT」。

▼文化總會於芬蘭首都赫爾辛基舉辦「F:F:F音樂節」。（圖／文化總會提供）

