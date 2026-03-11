國民黨提名李四川參選新北　黃國昌競辦：期待一場正向的君子之爭

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨中常會今（11日）正式徵召台北市前副市長李四川角逐新北市長。對此，民眾黨新北市長參選人黃國昌競辦發言人戴于文說，期待這次新北市長選舉能夠以市政與民生為本，進行一場理性、正向的君子之爭，讓市民清楚比較各方提出的城市願景與治理能力。

國民黨主席鄭麗文稱讚李四川，過去曾在新北市付出、服務多年，也曾加入韓國瑜的高雄市府團隊，讓大家看到其工程與市政建設專業；蔣萬安當選台北市長後，也再度找來李四川貢獻專業，還成功帶來與輝達簽約。

鄭麗文說，在新北市呼喚時，李四川願意再次回到新北，卻是第一次披上戰袍，讓國民黨非常感謝。有李四川參選新北市，雙北作為火車頭，一定會發揮最強引擎的作用，雙北一起帶頭，相信國際上的前瞻建設發展，李四川心中已有藍圖。

民眾黨新北市長參選人黃國昌競辦發言人戴于文表示，民主政治是透過理念及政策，讓市民朋友檢驗，期待這次新北市長選舉能夠以市政與民生為本，進行一場理性、正向的君子之爭，讓市民清楚比較各方提出的城市願景與治理能力。

戴于文強調，黃國昌團隊會持續提出具體可行的市政理念，回應市民對「居住正義、交通建設、產業發展與社會福利」等重要議題的期待，爭取市民認同與支持，為新北市打造更進步、更宜居的城市。

戴于文也表示，期待未來無論是任何陣營候選人，都能將心力放在解決市政問題與推動城市進步上，讓新北市在競爭中持續成長，大步向前。