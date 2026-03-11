　
社會 社會焦點 保障人權

「我只跟你說」5歲童揭狼父性侵惡行　母痛心求重刑

▲女生難過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童遭生父強制性交得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名獸父涉嫌以手性侵5歲女兒，彰化地方法院審理後，法官認定被告犯行明確，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處有期徒刑8年6月。全案仍可上訴。

根據判決書指出，該名女童案發時年僅5歲，當時她向家人透露全案才曝光。醫院驗傷發現，女童私密處有陳舊性傷口，與指控情節相符。

面對指控，該名寶爸始終否認犯行，堅稱「我沒有」、辯護律師也指出女童無法明確指出案發時間、地點，且過去曾有虛構事情就診紀錄，質疑證詞可信度。然而，法官審理後不採信被告說法。

首先，該名女童在偵訊中清楚描述，經法院勘驗光碟確認陳述內容具體。法官認為，年僅5歲的幼童若無親身經歷，難以憑空編織如此細節。其次，根據醫院鑑定報告顯示，女童智能正常，雖因年紀對時間概念模糊，但對於案發地點及過程的描述「應有一定程度真實度」，且其焦慮、憂鬱情緒可能是外力創傷所致。鑑定醫師也證稱，女童並無妄想情形。

家人也出庭證稱，女童是在毫無預警的情況下突然說出此事，還特別叮囑「我只跟你說而已，不可以告訴別人」，顯示孩子並非受他人誘導，完全沒有誣陷的動機，醫院驗傷診斷書證實女童私密處有陳舊性傷口，與指控遭強制性交的情節吻合，成為重要證據。

法官審酌，男子身為生父，本應保護女兒成長，卻在女兒年幼無知時做出如此行為，不僅讓孩子在家中失去應有的安全保障，更造成難以平復的心理創傷，犯後始終否認犯行，態度不佳，加上母親請求從重量刑，因此量處8年6月有期徒刑，全案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

*保護被害人隱私，避免二度傷害。

*尊重身體自主權，請撥打110、113。

*性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

＊發現兒少性剝削，請撥打110、113。
 

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人
斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫
獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉
快訊／男遭列車撞擊　當場慘死！
台鐵死傷事故！　列車誤點
伊朗新領袖「在戰爭中受傷」！　神隱3天原因曝
1股也能領！大魯閣紀念品「5000元大禮包」　22萬股民嗨翻

強制性交罪彰化指侵彰化地方法院

