「我只跟你說」5歲童揭狼父性侵惡行　母痛心求重刑

▲女童遭生父強制性交得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名獸父涉嫌以手性侵5歲女兒，彰化地方法院審理後，法官認定被告犯行明確，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處有期徒刑8年6月。全案仍可上訴。

根據判決書指出，該名女童案發時年僅5歲，當時她向家人透露全案才曝光。醫院驗傷發現，女童私密處有陳舊性傷口，與指控情節相符。

面對指控，該名寶爸始終否認犯行，堅稱「我沒有」、辯護律師也指出女童無法明確指出案發時間、地點，且過去曾有虛構事情就診紀錄，質疑證詞可信度。然而，法官審理後不採信被告說法。

首先，該名女童在偵訊中清楚描述，經法院勘驗光碟確認陳述內容具體。法官認為，年僅5歲的幼童若無親身經歷，難以憑空編織如此細節。其次，根據醫院鑑定報告顯示，女童智能正常，雖因年紀對時間概念模糊，但對於案發地點及過程的描述「應有一定程度真實度」，且其焦慮、憂鬱情緒可能是外力創傷所致。鑑定醫師也證稱，女童並無妄想情形。

家人也出庭證稱，女童是在毫無預警的情況下突然說出此事，還特別叮囑「我只跟你說而已，不可以告訴別人」，顯示孩子並非受他人誘導，完全沒有誣陷的動機，醫院驗傷診斷書證實女童私密處有陳舊性傷口，與指控遭強制性交的情節吻合，成為重要證據。

法官審酌，男子身為生父，本應保護女兒成長，卻在女兒年幼無知時做出如此行為，不僅讓孩子在家中失去應有的安全保障，更造成難以平復的心理創傷，犯後始終否認犯行，態度不佳，加上母親請求從重量刑，因此量處8年6月有期徒刑，全案還可上訴。

