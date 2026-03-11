不是日本！一票台人想搶去1國玩　物價曝更心動：跟台灣差不多

▲捷克國家博物館。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年世界棒球經典賽中，捷克隊以「全員斜槓」之姿爆紅，也因鬆弛快樂、享受打球的態度圈了不少粉，讓許多人直呼想去捷克玩。就有網友表示，最近到捷克布拉格玩了2天，分享用新台幣感受捷克物價的照片，讓一票人超心動。

原PO在Threads分享「用新台幣感受捷克物價」，提到自己在布拉格待了2天，除了最一開始買的通票和住宿費用外，其他開銷幾乎都花在吃的上面。其中，住宿一晚大約2千塊台幣；吃了六道式無菜單料理花了2400塊、千層麵500塊、飲料約100塊上下、漢堡400塊；小紀念品從100塊左右到300塊不等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，許多人也大推捷克，「（住宿）一個人900多一晚，就在布拉格廣場旁邊（走路3分鐘），布拉格真的美死了」、「捷克真的很！便！宜！跟台灣物價差不多！」「在捷克交換中路過，之前在布拉格住一晚800/人，還附上早餐自助吧，直接吃了兩次當作早餐午餐。捷克超市物價大約和台灣差不多或多一點點，牛奶麵包都很便宜，外食蠻貴。」

不少網友看完超心動，「捷克物價和飯店房價也太便宜，這幾天狂被生火」、「捷克在歐洲國家中算消費低的」、「我要買機票！」「也太便宜！納入旅行計畫，大家一起玩爆捷克」、「吃的物價跟台灣差不多，但飯店好便宜。」