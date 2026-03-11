台南出生率六都墊底　謝龍介提補貼、婚育宅等3政策救少子化

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

根據內政部最新數據顯示，今年2月份全台新生兒人數只有6523人，寫下史上單月新低紀錄。國民黨立委謝龍介表示，台南這次出生率是全國倒數第二，也是六都最後一名，為台南提出強而有力的育兒、補貼政策刻不容緩，他提出「育兒幸福3政策」，希望從補貼加碼、婚育宅倍增、租金折抵，讓年輕夫妻安心住、放心生。

謝龍介表示，他看到內政部公布的最新人口數字，實在相當擔憂，115年2月全國新生兒僅有6523人，是台灣有紀錄以來新生兒首度跌破7000人，創下歷史新低，折合年粗出生率為千分之3.65。出生數也較1月的8723人直接少了2200人，與去年同期減少3884人。

謝龍介提到，比較各縣市出生率，台南市的粗出生率只有千分之2.85，僅贏過基隆市，不僅是全國倒數第二，也是六都最後一名。他在上個月，看到持續下探的出生數字就已經示警，沒想到數字越來越糟、越來越低，還創下歷史新低。

因此，謝龍介說，為台南提出強而有力的育兒、補貼政策刻不容緩，他年後提出的「育兒幸福3政策」，希望從補貼加碼、婚育宅倍增、租金折抵，讓年輕夫妻安心住、放心生，把府城當成最好的成家置產選擇，雖然一年可能多花約123億元支應，但對的事情，一定要做。

謝龍介承諾，若當選市長，0-15歲每月加碼領5000，既有生育、育兒補助通通維持，育兒支持全面延長，未來台南0-15歲每個嬰幼兒、青少年每個月加碼5000元津貼、總額96萬。

「婚育宅加碼到40%」，謝龍介說，「婚育宅比例，直接翻倍，全面加碼至 40%」，將社宅優先保留給台南年輕人；「租金折抵購屋金」，讓育有三胎的台南夫妻優先進入「婚育宅」居住，未來若欲購買政府的社宅、公宅時，租金能折抵購屋金。

謝龍介強調，少子女化已成為台灣當前最嚴重的國安問題，他當選後一定會實踐育兒、補助政策，拋磚引玉，從台南開始，讓年輕人敢結婚、敢生育、敢置產，安心孕育下一代。