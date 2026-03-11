國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

▲觀光署副署長黃荷婷。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署原規劃今年4月推出5大平日旅遊補助，總經費達23億元，但中央總預算仍有部分卡在立法院。觀光署今表示，若下周順利通過預算，最快可在5月推出補助，若6月前仍未通過，將延至9月執行，甚至不排除延至明年。

觀光署副署長黃荷婷表示，觀光署已針對國內平日旅遊補助準備好初步方案，但還是要尊重立法院預算審議，之後會依照立法院通過的預算及委員的附帶決議內容，再來做滾動調整，希望能帶動國內的平日旅遊，除了旅宿業及觀光遊樂業能提供相對優惠方案，也讓國人享有較好的旅遊品質。

針對預算尚未通過，是否影響4月上路期程，黃荷婷指出，立法院若在下周順利通過預算，最快可在5月推出相關補助方案。當然希望越快越好，一切還是要等立法院的預算通過，若4月來不及就延至5月或6月。

黃荷婷也說，由於7、8月為傳統旅遊旺季，補助方案是希望提升相對淡季的旅遊時段，若預算在6月之前來不及通過，就會延至9月再來啟動，希望補助在刀口上。

黃荷婷指出，若平日補助方案延至9月上路，每月的生日住宿禮金就會在預算通過後，盡快抽出每個月該有的份數，考量民眾請假的方便性，也會盡量維持至少半年的使用期限。一般平日住宿補助則是以預算用罄為止。

至於補助方案是否可能延至明年才推動，她表示，如果年底前都未通過預算，也可能延至明年實行，這是大家最不願意看到，還是希望能夠盡快在今年通過。

根據觀光署先前規劃，「平日住宿優惠方案」為周日至周四入住國內旅宿，第1晚可抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等同每次最高可折抵2000元；「生日住宿優惠方案」為每個月抽出1000名當月壽星，可獲得1200元的住宿金；「遊樂園留宿方案」憑平日合法旅宿發票，住宿當日與隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享入園門票免費優惠。

另外，「企業員工國內旅遊獎勵方案」由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜行程（例假日不超過一天），每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元，每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元；「Taiwan PASS平日國旅優惠方案」Taiwan PASS平日4折優惠，或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1,500元住宿抵用金，各限量2萬套。