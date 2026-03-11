願邀黃國昌入競選團隊？　李四川：理念相同就可做為一分子

▲國民黨徵召李四川選新北市長。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026年底縣市長選戰在即，藍白兩黨整合進度進入關鍵深水區。針對民眾黨主席黃國昌日前鬆口，不排除加入李四川的團隊，李四川今（11日）下午獲國民黨徵召後受訪回應，藍白如果理念相同，當然可以做為團隊的一分子。

李四川發表參選宣言時指出，感謝國民黨徵召他去選新北市的市長，相隔10年後他再次走進國民黨中央大樓，進來當然就是一個責任，今天的徵召並不是只有政治上的任務，而是相當沉重地的承擔和責任。

李四川說，新北市擁有405萬市民，是全國人口最多的城市，他待過台北市、台北縣、新北市，再跑到高雄市，他也待過行政院和國民黨部，這個過程對新北市往後的施政，不是幾句話就能闡釋，但城市現在碰到的問題大概就是少子化、高齡化、都市計畫的城市更新，尤其在新北市怎麼跟台北市合作，才是往後最重要的施政。

李四川表示，今天徵召後，他會再次走遍新北市29區，聽聽所有基層的聲音，對於新北市如何精進施政，他會細心聽聽基層的聲音，尤其，每次過了淡水河，一條河的整治還是要靠跟台北市的合作，還有許多橋梁也是兩個城市共管，因此，跟台北市的合作，確實是往後施政最主要的政策，他一定秉著鐵鎚、理工職人的精神，繼續為新北市努力。

被問到新北市未來將與黃國昌整合，若順利出線，屆時是否願意邀請黃國昌加入團隊？李四川回應，對於藍白合的部分，自己還是尊重國民黨部的協調，藍白如果理念相同，當然可以做為團隊的一分子，但怎麼樣合作，還是由兩黨協調，他會尊重黨部的決定。