　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

距離不夠「硬切插隊下交流道」　三寶駕駛提告抗罰被打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

蔡姓女子駕車行經國道1號南下92公里處時，因變換車道被民眾檢舉未保持安全距離，遭裁罰新台幣3300元。蔡女不服處分提起行政訴訟，主張已打方向燈並確認車距才切換車道。但法院勘驗其行車影像後認定，該車與後方車輛距離明顯不足，已影響他車行駛安全，確實違反高速公路變換車道規定，因此判決駁回訴訟。

判決指出，蔡女於2024年12月6日晚間9時23分許，駕駛自小客車行經國道1號南向路段，從中線車道切換至外側車道時，未與後方車輛保持足夠安全距離。該行為被後方車輛行車紀錄器拍下並提出檢舉，警方據此開立告發處罰。

蔡女在訴訟中主張，當時路段車流量大，車速已降至約每小時60公里，她準備前往新竹交流道下交流道，因此提前打右方向燈並觀察外側車道情況，確認有空間後才逐步切換車道，過程中並未突然或快速切換，也沒有影響後車行駛安全。

不過法院勘驗行車影像後指出，畫面顯示蔡女車輛自中線車道向右變換至外側車道時，與後方車輛距離不到一組車道線距離，而依當時車速推算，兩車應保持約30至35公尺的安全距離，蔡女明顯未達標準。此外，後方車輛為避免追撞，車速也由每小時約70公里降至57公里，顯示蔡女變換車道已影響他車行駛安全。

法院認為，高速公路行車時，駕駛人變換車道應先確認與其他車輛保持足夠安全距離，避免造成碰撞風險。蔡女雖表示已打方向燈並觀察路況，但實際變換車道時仍未保持安全距離，已違反高速公路交通管制規則。認定監理機關依道路交通管理處罰條例裁處3300元罰鍰並無違誤，判決駁回蔡女訴訟，並須負擔300元訴訟費用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人
斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫
獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉
快訊／男遭列車撞擊　當場慘死！
台鐵死傷事故！　列車誤點
伊朗新領袖「在戰爭中受傷」！　神隱3天原因曝
1股也能領！大魯閣紀念品「5000元大禮包」　22萬股民嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

民進黨中常會游智彬抗議「丟雞蛋暴投」砸中記者　被架離畫面曝

快訊／8旬翁騎車闖鶯歌鳳鳴平交道　遭列車撞擊當場慘死！

快訊／板橋運動場3層樓高路樹倒塌！壓10機車雙向車道封閉

旗下童星「私接商演還出國錄音」　知名音樂製作人求償結果曝

獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉

台中萬春宮徵臨演？5小時2100元　廟方提醒：是詐騙

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

民進黨中常會游智彬抗議「丟雞蛋暴投」砸中記者　被架離畫面曝

快訊／8旬翁騎車闖鶯歌鳳鳴平交道　遭列車撞擊當場慘死！

快訊／板橋運動場3層樓高路樹倒塌！壓10機車雙向車道封閉

旗下童星「私接商演還出國錄音」　知名音樂製作人求償結果曝

獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉

台中萬春宮徵臨演？5小時2100元　廟方提醒：是詐騙

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

外資回補台股371億元終止連8賣　狂掃群創31萬張

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

大統百貨拆屋還地　地價每坪380萬創高雄史上次高

賴雅妍突自爆「10年沒約會」！　理想型曝光...嘆：追我的都女生

試開箱／真的不沾杯！女孩都該有的「機能型唇釉」時刻完妝不用補

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

浴室鏡子變髒怎處理？家事達人曝用「1便宜好物」：防霧還不沾垢

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

社會熱門新聞

即／台中聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

身障男遭霸凌慘死　逼做白工喝醬油當吃飯

即／北市醫院外爆200萬搶案　警逮3嫌續追共犯

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

即／南港嚴重車禍！騎士無呼吸心跳搶救中

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

更多熱門

相關新聞

國1高科路段連環車禍　3車追撞翻覆

國1高科路段連環車禍　3車追撞翻覆

國道1號南向高科路段今日上午發生一起嚴重的連環撞擊事故。疑似因大型車輛變換車道不當，導致後方車輛閃避不及發生翻覆，所幸，3名駕駛均無酒駕，現場於一小時內排除，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

抓妻外遇闖民宿蒐證　男「侵入住宅罪」判拘

抓妻外遇闖民宿蒐證　男「侵入住宅罪」判拘

新竹工程師忘登出！雲端硬碟驚見偷拍下體照

新竹工程師忘登出！雲端硬碟驚見偷拍下體照

測速引民怨　立委質詢：檢討不合理速限

測速引民怨　立委質詢：檢討不合理速限

關鍵字：

高速公路變換車道安全距離交通罰款法院判決

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面