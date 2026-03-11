距離不夠「硬切插隊下交流道」　三寶駕駛提告抗罰被打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

蔡姓女子駕車行經國道1號南下92公里處時，因變換車道被民眾檢舉未保持安全距離，遭裁罰新台幣3300元。蔡女不服處分提起行政訴訟，主張已打方向燈並確認車距才切換車道。但法院勘驗其行車影像後認定，該車與後方車輛距離明顯不足，已影響他車行駛安全，確實違反高速公路變換車道規定，因此判決駁回訴訟。

判決指出，蔡女於2024年12月6日晚間9時23分許，駕駛自小客車行經國道1號南向路段，從中線車道切換至外側車道時，未與後方車輛保持足夠安全距離。該行為被後方車輛行車紀錄器拍下並提出檢舉，警方據此開立告發處罰。

蔡女在訴訟中主張，當時路段車流量大，車速已降至約每小時60公里，她準備前往新竹交流道下交流道，因此提前打右方向燈並觀察外側車道情況，確認有空間後才逐步切換車道，過程中並未突然或快速切換，也沒有影響後車行駛安全。

不過法院勘驗行車影像後指出，畫面顯示蔡女車輛自中線車道向右變換至外側車道時，與後方車輛距離不到一組車道線距離，而依當時車速推算，兩車應保持約30至35公尺的安全距離，蔡女明顯未達標準。此外，後方車輛為避免追撞，車速也由每小時約70公里降至57公里，顯示蔡女變換車道已影響他車行駛安全。

法院認為，高速公路行車時，駕駛人變換車道應先確認與其他車輛保持足夠安全距離，避免造成碰撞風險。蔡女雖表示已打方向燈並觀察路況，但實際變換車道時仍未保持安全距離，已違反高速公路交通管制規則。認定監理機關依道路交通管理處罰條例裁處3300元罰鍰並無違誤，判決駁回蔡女訴訟，並須負擔300元訴訟費用。