大阪市中心「6層樓高」巨大鋼管衝出地面！　詭異畫面曝光

記者王佩翊／編譯

日本大阪知名地標梅田藍天大廈附近11日上午突然從地面冒出一根巨型鋼管，地面隆起高度達18公尺，相當於6層樓高，震驚所有路人，也在網路上引發熱議。根據調查，這根從地底竄出的鋼管總長30公尺、直徑5公尺，所幸意外發生時未造成人員傷亡，但附近主要幹道新御堂筋已實施交通管制。

根據《讀賣電視台》報導，大阪一名男子11日上午6時50分行經該處時發現異狀，緊急向警方通報「有混凝土正在掉落」。警消人員趕抵現場後，發現一根原本埋設在地下的超大型鋼管竟神秘「浮出」地面，場面相當驚人。

根據大阪市建設局初步調查，這根突起物為全套管基樁工程中使用的「套管」，主要為保護土壁不致坍孔。大阪市政府指出，事發地點周邊正在進行雨水管建設工程，由市建設局負責施工。初步研判，應是施工過程中因某種不明原因產生浮力，導致原本應該固定在地底的套管突然向上竄升，但詳細原因仍待調查。

消防單位目前已緊急啟動搶救作業，採取向管內灌水的方式，利用水的重量讓突出的鋼管逐漸下沉。目前該鋼管已逐步回降，但由於管體尺寸龐大、重量驚人，救援團隊表示，作業完成時間仍無法確定，搶修工作可能需要較長時間，所幸無人受傷。

這起意外也嚴重影響當地交通。新御堂筋這條大阪重要道路，北向車道從曾根崎東至鶴野町北路段、南向車道從豐崎4西路口至曾根崎東路段，目前全面實施交通管制。