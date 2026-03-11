　
社會 社會焦點 保障人權

婦逆闖西濱快速道路！無辜轎車被鏟翻車頭全爛　2人全身傷送醫

▲台61線西濱快速道路蘆竹段今天中午發生紅色自小客車逆向誤闖，導致與白色自小客車發生對撞，造成白車翻覆。（圖／蘆竹警分局提供）

▲台61線西濱快速道路蘆竹段今天中午發生紅色自小客車逆向誤闖，導致與白色自小客車發生對撞，造成白車翻覆。（圖／蘆竹警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台61線西濱快速道路蘆竹段今（11）日中午發生對撞事故，七旬賴姓婦人駕駛紅色自小客車，逆向誤闖北上車道，一路往南逆向行駛，導致白色自小客車閃避不及發生對撞，造成白車翻覆。蘆竹警方接獲報案後到場處理，2名駕駛有多處擦挫傷勢已送醫救治；警方初判事故原因為紅色自小客車逆向行駛導致，但真正肇事原因與責任歸屬則由警方進一步調查釐清。

蘆竹警方指出，事故發生在台61線西濱快速道路北上20.2公里處，75歲的賴姓婦人駕駛紅色自小客車，疑似道路不熟，誤上台61線北上車道，並逆向往南行駛，41歲劉姓男子駕駛白色小客車沿台61線北上，雙方於台61線20.2K處猛烈對撞，造成2車車頭嚴重毀損，白色自小客車還因而翻覆。

▲台61線西濱快速道路蘆竹段今天中午發生紅色自小客車逆向誤闖，導致與白色自小客車發生對撞，圖為肇事紅色轎車。（圖／蘆竹警分局提供）

▲台61線西濱快速道路蘆竹段今天中午發生紅色自小客車逆向誤闖，導致與白色自小客車發生對撞，圖為肇事紅色轎車。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警消獲報後到場處理，其中賴姓婦人傷勢較爲嚴重，經送醫救治再另行抽血檢測，劉姓男子多處擦挫傷，酒測值為零；警方初步研判，事故原因為紅色自小客車逆向駕駛所致，相關肇事責任歸屬則由蘆竹警分局釐清中。

蘆竹警分局呼籲，駕駛人應注意標誌、標線及指示牌面，若不慎誤闖逆向，應立即將車輛靠邊停放於安全處所並開啟警示燈，人員退至護欄外避難，並撥打「11」0請求警察協助，切勿冒險強行迴轉或繼續逆向行駛，以確保自身及其他用路人安全。

