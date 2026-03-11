遭爆「兩年公職財產增768萬」　李四川：覺得我有違法可以去檢舉

▲國民黨主席鄭麗文宣布徵召李四川為新北市長候選人。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市副市長李四川昨日卸任，國民黨今（11日）正式徵召參選新北市長。不過，李四川近期深陷弟弟李賜福被爆「環保流氓」議題，網紅四叉貓稍早更發出李四川的財產申報，指出李四川分別在2017至2018年間與2018至2019年間，淨賺324萬和444萬，「副市長的月薪大約在16萬上下，那李四川的老婆應該蠻會賺錢的，老婆比老公還會賺。」李四川對此回應，都是依規定申報，若覺得有違法可以去檢舉。

四叉貓日前質疑李四川弟弟犯罪集團的所在地，就在李四川持有的土地上，李四川出示的土地權狀中也明確顯示地號相符。四叉貓今更加碼爆料，李四川在民國107和108年兩年度，擔任新北市與高雄市副市長任內，財產每年增加300多至400多萬，兩年竟能增加768萬。四叉貓說，副市長薪水每個月僅16萬，扣除生活花費後，每年現金、股票減去負債後，帳面淨資產卻可以分別增加324萬和444萬，四叉貓表示，在沒有變賣土地房子的情況下還能增加，那李四川的老婆應該蠻會賺錢的。

李四川今獲國民黨徵召後受訪回應，父母、手足沒辦法選擇，已經五十幾歲的人，如果有犯錯，那該怎樣接受法治的制裁自己都尊重，至於很多人都說他會切割與弟弟的關係，但他在這裡表示，「我不會因為選舉去切割我的弟弟」。

至於財產申報議題，李四川說，都是依規定申報，如果覺得有違法，可以去檢舉。