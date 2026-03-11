2026台南新藝獎登場　20位藝術家以「倒風內山」串聯山系地景

▲2026台南新藝獎以「倒風內山：文明發酵術」為策展主題，串聯台南山系文化地景。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026台南新藝獎將於3月12日至4月12日舉行，由台南11家畫廊與藝術空間共同參與，展出10位得主及10位國內外邀展藝術家作品，透過藝術創作與城市場域對話，為台南注入新世代創作能量。

以發掘「下一個藝術新星」為核心精神的台南新藝獎，今年邁入第14屆，累計已培育逾百位新銳藝術家在藝壇嶄露頭角，成為藝術界每年春季備受關注的重要活動。

本屆展覽由策展人高森信男以「倒風內山：文明發酵術」為題策劃，聚焦台南丘陵地帶的文化脈絡。策展概念將「內山」視為文明交會與記憶醞釀之地，如同一座「文明庇護所」，在多元文化交融中形成獨特的混合文明。策展團隊觀察，本屆不少藝術家以自然媒材與傳統媒介，如繪畫與版畫等方式，描繪自然景觀與人文記憶，透過當代藝術重新思考山區文化、歷史信仰與現代社會的連結，展現台南背海面山的文化地景。

台南市長黃偉哲表示，台南素有文化首都之稱，長期提供藝術家發展舞台，包括台南新藝獎、南瀛獎及台南美展等，都是年度重要藝文盛事。其中新藝獎是台南獨創的藝文平台，透過媒合年輕藝術家與畫廊合作，建立策展與市場接軌機制，使許多藝術家在獲獎後得以拓展創作視野並接觸藝術市場，獲得更多藏家與國際關注。他也邀請民眾趁著春日走訪台南，展開一場城市藝術慢旅。

文化局長黃雅玲指出，市府除舉辦新藝獎發掘藝術新秀外，也透過月津港燈節、新營波光節及龍崎光節等藝文活動，提供藝術家多元展演平台，同時推動國際藝術村與駐館計畫，鼓勵藝術家扎根在地創作，逐步建構完整的藝術扶植體系。

本屆10位得主作品橫跨多元媒材與形式，包括蕭宇倢於弎畫廊展出強調宣紙物質性的作品；林奕岑在索卡藝術以炭筆與纖維構築內在風景；洪誼庭於加力畫廊展出絹印與複合版畫；曾芷郁於甘樂阿舍美術館以花卉描繪日常；劉書妤在絕對空間探討人與建築關係；蔡昱廷於醉美空間展出錄像創作；馬來西亞籍藝術家楊健生在水色藝術工坊展出木作結構作品；李宸安於大新美術館以數位科技探索感知邊界；陳星宇於德鴻畫廊展出版畫與空間裝置；侯思齊則在藝非凡美術館展出數位影像創作。

其中醉美空間的展覽特別呼應「內山DNA」概念，蔡昱廷錄像作品《不眠山》帶領觀眾回望日治時期的台灣山林；藝術家林彥翔以錄像創作與其對話；長期研究西拉雅文化的藝術家陳冠彰，也透過影像呈現對台南內山文化與信仰的觀察。另在大新美術館展出的作品《循鹿》，則為藝術家桑德琳．德米耶在蕭壠藝術村駐村期間完成的創作，邀請觀眾走進山林、探尋自然本質。

本屆展覽同時推出「山系探索」系列企劃，邀請藝術家秦政德帶領民眾進行「尋訪七丘」藝術行動，尋找赤崁、鷲嶺與山川台等府城七丘歷史地標；並規劃3條限定導覽路線，透過單車與小巴士穿梭城市巷弄，從「藝術穿街走巷」、「奇幻山丘．藝綿延」到「漫遊山．港．河」，在城市起伏地景中體驗藝術與歷史交織的文化旅程。

文化局表示，透過新銳創作與城市場域交織，2026台南新藝獎將再次為台南春季揭開充滿想像與能量的藝術序章；同期登場的「2026台南藝術博覽會」，也將有3位新藝獎得主參與展出。更多活動資訊可關注「Next Art Tainan台南新藝獎」官方粉絲專頁。