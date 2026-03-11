北市訂道路救援指引　評估公布「白名單業者」、4月確認主管機關

▲北市驚傳拖吊流氓，市府訂定「道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」。（圖／陳宥丞提供）



記者陳家祥／台北報導

近日接連發生道路救援拖吊業者收費爭議事件，引起社會關注。台北市交通局10日公布實施「台北市道路救援處理指引」，要求業者須事前報價並揭露收費標準、現場需追加項目必須取得同意；業者若違規未改善，最高罰10萬，並得按次處罰。針對議員喊話公布優良業者「白名單」，交通局允諾會納入評估；另外，預計4月北市消保會將確定北市府道路救援服務的的目的事業主管機關。

北市交通局訂定「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，規範業者作業程序，並自3月10日起實施。凡從事道路救援及拖救作業之業者，應依「消費者保護法」及「台北市消費者保護自治條例」等相關規定辦理。

交通局表示，該指引3大核心為消費資訊全面透明化、建立「拖救前、中、後」標準作業程序（SOP）及明定違法可能涉及之刑法法律責任。

台北市長蔣萬安本周在市政會議也裁示，肯定交通局、法務局在短時間內完成指引的訂定。這是市府打擊不肖業者、守護市民財產安全的具體行動，道路救援應該是雪中送炭，絕對不能是趁火打劫。所以請交通局儘速完成公告程序，並且定期追蹤執行成效，把安全和公正還給市民。

台北市議員林杏兒認為，交通局提出這項指引立意良善，但因沒有強制力，只能「防君子卻無法限制小人」，實際效果仍有待觀察。建議交通局應考慮公布優良業者白名單，供民眾參考，同時，向中央建議從嚴加重對無良業者的罰責，才能杜絕類似事件再度發生。

針對議員建議公布優良業者白名單，交通局回應，會納入後續評估。目前已透過發布新聞稿、於交通局臉書台北交通大家談、市府臉書我是台北人等管道露出，後續將持續加強宣導。

法務局表示，鑒於「道路救援服務」在市府之目的事業主管機關認定尚有不同意見，為釐清後續主管機關權責並確保依法行政，市府將於115年4月29日「台北市政府消費者保護委員會」會議由主席進行裁示，以確立適當之目的事業主管機關，落實相關監管與執行工作。

▲台北市訂定「道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」。（圖／北市府提供）