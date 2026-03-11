美以轟空襲降「毒雨」、小學160死　伊朗批美「嗜血成性」種族滅絕

記者任以芳／綜合報導

中東局勢持續惡化，美以聯軍針對伊朗境內民用設施的襲擊行動引發國際強烈憤慨。伊朗外交部發言人巴加埃在德黑蘭接受《央視》獨家專訪時強調，美方不僅針對學校、醫院及居民區，更轟炸石油儲存設施引發「毒雨」，這種蓄意污染環境並奪取平民性命的行徑，已超越戰爭罪範疇，實質等同於對全體伊朗公民的種族滅絕。

針對中東地區局勢、美以伊戰爭最新事態發展，伊朗外交部發言人巴加埃 (Esmail Baghaei)昨10日在首都德黑蘭，接受大陸官媒《央視》獨家專訪（駐伊朗德黑蘭記者李建南）。巴加埃表示，美國在談判期間兩度背信發動襲擊，已徹底喪失外交信用。

巴加埃直言，這場由美以悍然發動的「不義之戰」本質是為了掠奪石油資源，面對領土與民用設施遭受侵略，伊朗將全力以赴「要給美以一個教訓」，伊朗正處於捍衛國家主權與領土完整的關鍵時刻，將全力以赴抵抗美國和以色列的殘酷侵略。

▲ 以色列空襲伊朗石油設施，導致環境嚴重破壞。（圖／路透）

伊朗「毒雨」：美以襲擊民用設施嚴重罪證

此外針對美以襲擊伊朗民用設施，包括霍爾木茲甘省米納卜市一所女子小學遭空襲，造成160多人死亡。美國軍方聲稱還在進行調查，近來多項證據表明，這所學校極有可能被美軍用「戰斧」導彈炸的，造成包括學生在內的許多無辜民眾死亡。

巴加埃表示，美國的戰爭部長說「要給伊朗帶來死亡和毀滅」，這證明瞭美國的嗜血成性。美國先後對伊朗的學校、醫院、運動場館、居民區以及石油儲存設施等進行攻擊，此類行徑犯下嚴重的罪行且毫無人道主義精神。

巴加埃也問《央視》記者，「兩天前你也在德黑蘭，你看到他們襲擊石油儲存設施，大量煙霧排放到了空中，那些煙霧有毒，還下起了毒雨。」

此時，巴加埃眼神哀傷停頓一下後，接著說，「大家都明白這是環境污染，這是對環境的犯罪，所以很多人都認為這已經不僅是戰爭罪和反人類罪，更是種族滅絕，因為他們的目標是每一位伊朗公民。」

▲ 巴加埃指出，伊朗不會再信任美國，全力抵抗美以攻擊。（圖／翻攝 央視）

伊朗將全力以赴抵抗美以「殘酷侵略」

針對當前事態發展以及各方是否有停火意願？巴加埃表示，伊朗不歡迎戰爭，也不會主動發動戰爭，但伊朗已經從去年6月的「12日戰爭」，以及這次戰爭中吸取足夠的教訓，將全力以赴抵抗美國和以色列的殘酷侵略。

巴加埃說，「這是世界兩大霸權強加給伊朗的戰爭，我們已經從過去的經歷中吸取了教訓，伊朗不能讓他們想開戰就開戰，想結束就結束，然後再重新來一遍。」

他強調，伊朗人民絕不接受這樣的局面，我們為此付出了沈重的代價。「我相信，這兩次戰爭慘痛的經歷未來必將銘記於伊朗人民的心中。」