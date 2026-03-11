　
社會 社會焦點 保障人權

「你不是要給我親？」色男泳池強抱勒頸女子　強制猥褻判1年

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子在海邊酒吧泳池內，見女子戲水竟起歹念，未經同意強行環抱、勒住頸部並企圖強吻，引發女子恐慌並求救。案件經友人阻止才未再擴大，事後女子身心受創並就醫治療。屏東地方法院依強制猥褻罪判處有期徒刑1年，可上訴。

判決書指出，屏東一名男子於2024年8月凌晨在一間海邊酒吧泳池內戲水時，見一名女子同在泳池內，竟未經對方同意，突然上前強行環抱對方身體並勒住頸部，甚至將女子拉到泳池角落，企圖靠近臉部強吻，過程中還對女子喊出「你不是要給我親？」等語。女子當場驚恐反抗並出言拒絕，所幸在場友人見狀立即上前阻止，才讓男子停止行為。

案件發生後，女子指控男子以暴力方式對她進行猥褻行為，並造成身心極大壓力。法院審理時，女子證稱當時被告突然衝向自己並試圖強吻，她不斷躲避並大聲拒絕，但男子仍從背後勒住她的頸部，導致她一度難以呼吸，整個過程讓她感到極度恐懼與不安。

當時在場的友人也出庭作證表示，看到女子被男子逼到泳池角落，男子用手勒住女子頸部並試圖靠近臉部，女子神情驚恐且不斷求救，因此趕緊上前將兩人拉開。監視器畫面經法院勘驗，也顯示男子確實曾拉扯女子並掐住其頸部，過程與證人說法大致相符。

被告雖辯稱當時因酒醉，對於行為沒有清楚記憶，也否認有猥褻意圖，但法院認為從監視器畫面、證人證詞以及女子指述內容綜合判斷，被告確實以暴力方式對女子進行猥褻行為，其行為已明顯逾越一般社交互動範圍。

此外，女子在庭上表示，事件發生後她一度不敢出門，走在路上也會對陌生男性感到恐懼，甚至需要就醫並服用鎮靜藥物，醫師診斷她出現急性壓力反應，可見事件對其心理造成嚴重影響。

法院審酌被告行為侵害他人性自主權，且事後未與被害人和解或彌補損害，但考量其過去無重大前科等情狀，依強制猥褻罪判處有期徒刑1年，以示警惕並維護社會對性自主權的尊重。

「你不是要給我親？」色男泳池強抱勒頸女子　強制猥褻判1年

「你不是要給我親？」色男泳池強抱勒頸女子　強制猥褻判1年

