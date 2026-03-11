從「凌晨排隊」到「椅子比人多」　嘉市千萬振興券兌換熱度驟降

▲從「凌晨排隊」到「椅子比人多」，嘉義市千萬振興券兌換熱度驟降。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府投入2,500萬元推動的「2026振興商圈夜市券」，在3月2日熱鬧開跑後，僅短短10天兌換熱度竟出現「跳水式」下滑。今日（11日）下午，記者直擊市府兌換大廳座椅空蕩，與昔日「5000換500現金」時的萬人空巷截然不同。現場民眾怒批，此次活動誘因大幅縮水，導致千萬預算目前仍有六成以上乏人問津。

不少現場等候的市民私下議論，過去市府曾推出「滿5000領500元現金」的政策，當時因為直接領現金、不限用途，且針對嘉義市民有保障名額，引發瘋搶。然而此次「2000換200元」不僅回饋門檻提高，且換回的是有使用期限、限點使用的「夜市券」，誘因與前次政策相比簡直是「天壤之別」，導致民眾兌換意願降至冰點。

此次政策強調「不限嘉義市民、全國皆可兌換」，原本是為了吸引外縣市觀光客，但卻也引發不少在地人不滿。市民陳先生質疑：「預算用的是納稅錢，卻要把福利分給全台，結果外縣市人沒來換，在地人看門檻高也不想來，最後搞得現場空蕩蕩，櫃檯人員發呆，這到底是振興了誰？」

記者實地走訪發現，市府一樓原本規劃的大型排隊緩衝區，如今僅剩零星民眾。根據下午2時43分的數據，剩餘金額仍高達1,671萬元。現場服務櫃檯數量充足，卻因領券人潮稀落，出現工作人員多過民眾的尷尬景象。相較於3月2日首日「凌晨排隊」的熱潮，現在的冷清正無聲地透露出些訊號。