生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！7萬元名牌包丟地上

21歲國產車廠千金Michelle身材纖細，常在社群分享辣照秀身材。（翻攝michelleyen__ IG）

▲21歲國產車廠千金Michelle身材纖細，經常在社群分享辣照秀身材。（翻攝michelleyen__ IG）

圖文／鏡週刊

21歲國產車廠千金Michelle近日在社群網站曬出辣照，纖腰、長腿全都露，更吸睛的是，她將價值7萬元的名牌包隨手丟地上，盡顯霸氣。

試衣間自拍秀身材　千金日常長這樣？

Michelle於10日在IG限動曬出兩張照片，一張是她與好友在試衣間裡的自拍，Michelle拿著手機拍照，她身穿貼身粉色上衣配短褲，身形纖細，「螞蟻腰」和「鉛筆腿」表露無遺。

Michelle（左）與友人在試衣間裡自拍，Balenciaga的包包被丟在地上。（翻攝michelleyen__ IG）

▲Michelle（左）與友人在試衣間裡自拍，Balenciaga的包包被丟在地上。（翻攝michelleyen__ IG）

畫面中，Michelle腳邊的地板上放了一只Balenciaga的經典機車包，該包款在購物平台Mytheresa售價2,115歐元（約新台幣7萬8,084元）。豪門千金的購物日常也意外曝光。

3隻Jimmy Choo排地上　千金試鞋畫面曝光？

第二則限動則是Michelle隨手拍的照片，疑似在試穿鞋款。可見地上放了3隻Jimmy Choo的黑色高跟鞋，有皮革綁帶款、水晶蝴蝶結款、蕾絲拼接款。每雙鞋子價格約3萬1,000元至3萬9,000元。

Michelle在IG限動曬出試鞋畫面，地上放著3雙Jimmy Choo高跟鞋。（翻攝michelleye­n__ IG）

▲Michelle在IG限動曬出試鞋畫面，地上放著3雙Jimmy Choo高跟鞋。（翻攝michelleye­n__ IG）

事實上，日前Michelle的社群帳號曝光，引發熱議，過去她曾祕戀打假球選手、疑似變賣已故父親名錶等黑歷史一一遭起底。面對批評，當時Michelle在限動大吐苦水，寫下：「當關於我的謠言開始瘋傳，內容卻錯得離譜，我甚至不知道該如何為自己辯解，真好奇這些流言是怎麼編造出來的。」


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
21歲「國產車千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！　7萬元名牌包丟地上
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

