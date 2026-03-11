知名健身房突停業「警告不得進入」　學員才儲值！教練也傻眼

▲北門館無預警停業，教練、學員超錯愕。（圖／翻攝臉書／自由重量健身俱樂部-北門館）



網搜小組／劉維榛報導

主打24小時、單次計時收費的健身房「自由重量」，一直深受教練與學員喜愛，北門店卻突然被貼上禁止進入的公告，令人錯愕。在此執教五年的演員羅立坦言難以置信，「畢竟在這裡教課五年了。」據悉，背後起因於產權遭強制執行，連債務人本身也無法隨意進入，才導致場館無預警停止營業。

羅立在Threads表示，近期北門自由重量沒辦法使用，詳細原因他並不知情，只是身為教練的他，有義務通知大家近期不能用，若未來能使用再告知學員們，「畢竟在這裡教課五年了。」

暫停營業公告上寫著，「警告，北門館已由士林地方法院民事執行處為遷讓房屋之強制執行，並交由原所有權人佔有，任何人包括債務人均不得隨意進入本場所，否則自負民、刑事等一切責任」。

底下網友傻眼回應，「才剛儲值1000元」、「感謝教練通知這個消息，太震驚了！ 我原本明天要去教課的」、「請問怎麼退款」、「傻眼～幸好儲值不多，但要重新找地方了」、「傻眼！昨天去教課還有營業」、「超扯！還好我剩100元」、「天啊，儲值的錢飛了」、「打電話給基隆館問退費，完全不知道這事，才剛加值1000元」。

截至出稿前，自由重量尚未對此做出任何回應，也未提供退費相關資訊。