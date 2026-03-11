　
地方 地方焦點

台南議會臨時會聚焦民生　藍營質疑「土方之亂、廚餘之亂」恐釀空污

記者林東良／台南報導

台南市議會第四屆第11次臨時會11日在新營登場，國民黨團聚焦民生議題，針對「土方之亂」與「廚餘之亂」提出質詢。多位議員指出，土方去化問題已影響公共工程進度，甚至牽動民生水電工程；另一方面，也傳出部分餐飲業者疑將廚餘混入垃圾車，導致焚化爐燃燒不完全，恐引發空氣污染疑慮，要求市府重視並提出改善措施。

市議員林燕祝表示，自從廚餘禁止養豬政策實施後，部分民眾將廚餘直接當作一般垃圾丟棄，甚至傳出有餐飲業者將大量廚餘倒入垃圾車。她指出，環保局焚化爐一度每日處理高達120噸廚餘，目前雖降至約30噸，但餐飲廚餘與一般家庭垃圾性質不同，燃燒不易完全，若處理不當恐產生戴奧辛等空污問題，導致地方民怨增加，要求市府釐清廚餘來源並加強管理。

林美燕則指出，近期市民反映部分水電工程進度延宕，台水與台電方面均將原因歸咎於土方處理問題。她表示，水電工程攸關民生與經濟發展，土方去化問題並非新問題，她已多次反映，希望市府盡速提出解決方案，避免民怨持續累積。

盧崑福也質疑，土方問題是否真的要等到5月才有明確處理方案，並建議市府盤點並活化閒置土地，作為臨時土方堆置空間，避免公共工程因土方去化困難而延宕，同時也避免中央單位將工程延誤責任歸咎於地方政府。

對此，台南市長黃偉哲表示，土方問題確實是全國普遍面臨的課題，但台南市府會負起責任處理，目前已尋覓數處臨時土方暫置場地，並研擬相關配套措施，後續將向議會說明完整處理方案。

此外，議員蔡育輝在會中表示，市府應尊重議會審議權，強調預算案視同法律案，議員在審查預算時所附加的條件，除非違反憲法或法律規定，否則未達條件不得動支。

王家貞則建議市府建立跨局處平台，讓議員提案或市民陳情案件能由副秘書長或副市長層級統籌處理，以利問題明確歸責並加速解決。

蔡宗豪則關注校園營養午餐問題，建議教育局為新成立的營養午餐科聘任專業人才，確保學生飲食安全與健康。

▲議會現場表揚從事公職30年以上議員，尤榮智、林美燕、陳秋萍、杜素吟等人獲頒獎章。

臨時會現場也出現表揚畫面，內政部頒發獎章給從事公職30年以上的議員，其中國民黨團尤榮智與林美燕獲頒獎章。議長邱莉莉也加碼頒發匾額與祝賀禮金。盧崑福當場表示自己公職年資亦達30年卻未列名，議長則允諾將向內政部反映查明。

【澳洲三寶】大貨車也敢逼 學長直接撞下去看他屁股開花

