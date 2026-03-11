日3白血病患者「打完抗癌藥」1死2命危！　體內竟驗出不明藥液

▲日本一間兒童醫療機構疑似發生醫療疏失，導致1死2命危。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣立小兒醫療中心驚傳重大醫療疏失，3名白血病患者2025年在該醫療機構接受抗癌藥物注射治療後，陸續出現步行困難等嚴重神經症狀，其中1人已不幸病逝，另外2人則陷入昏迷的重症狀態，院方經過調查後發現，患者體內竟然檢出「不該出現的藥液」，目前已報警處理。

根據《日本放送協會》報導，位於埼玉市中央區的埼玉縣立小兒醫療中心2025年1月至10月間，總共有3名白血病患者在接受抗癌藥物的脊髓腔注射治療後，不約而同地出現了無法正常行走等異常神經學症狀，病情急轉直下。而3人分別是1名未滿10歲的男童以及2名10多歲的青少年。

其中一名10多歲男性患者是在2025年10月接受治療，但2026年2月宣告不治身亡。另外2名患者目前仍處於意識不清的重症狀態，且留下嚴重後遺症，生命跡象極不穩定。院方表示，這3起案例的相似性引起了醫療團隊的高度警覺。

為了釐清真相，醫院在2025年11月緊急成立調查對策委員會，針對患者進行全面性的醫學檢驗。委員會從患者體內採集的脊髓液樣本中，竟意外驗出「治療過程中本不應使用的其他藥液成分」。調查小組研判，這些不明藥液極有可能就是導致患者出現嚴重神經症狀的罪魁禍首。

目前院方正全力追查這些不該出現的藥液究竟從何而來、又是如何進入患者體內。由於事態嚴重，醫院已經正式向警方報案，將此案同時以「醫療事故」與「刑事案件」兩個方向進行調查。