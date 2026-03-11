李四川來了！　國民黨通過2026第三波提名新北、宜蘭、嘉義市長

▲國民黨主席鄭麗文宣布新北市長、宜蘭縣長、嘉義市長候選人。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

各陣營布局2026九合一選舉，國民黨中常會今（11日）正式徵召台北市前副市長李四川角逐新北市長、立委吳宗憲參選宜蘭縣長，嘉義市長部分，由醫師翁壽良參戰。國民黨主席鄭麗文表示，今天提名的三個縣市原來都是藍營執政，國民黨不會得意忘形，辜負選民期待，要嚴陣以待。

鄭麗文說，李四川、吳宗憲、翁壽良正式完成徵召提名，大家士氣高昂。嘉義市是文化素養教育品質高的民主聖地，有市長黃敏惠長期經營耕耘，打下非常好的基礎。翁壽良勇敢承擔、一馬當先，願為嘉義市付出，非常欽佩，希望不要辜負黃敏惠留下的成績與期許，繼續延續嘉義香火，繼續執政。

▼國民黨今宣布提名嘉義市長候選人翁壽良。（圖／記者鄭佩玟攝）

鄭麗文還說，宜蘭縣長提名過程中沒有外界所想的風風雨雨，非常順利，吳宗憲是真正優秀的法律人，檢察官出身充滿正義感，不知道是怎麼樣機會，兩年前踏入政治圈、進入國會，也開始負責國民黨所交付的經營宜蘭縣，從此就無法自拔愛上宜蘭、離不開宜蘭，大家都沒想到，吳宗憲居然下定決心要選宜蘭縣長，還成功爭取國民黨提名，應該給予掌聲。希望宜蘭縣這次也能在司法打壓陰影下，看到青天，全黨一致支持吳宗憲，守住民主聖地，讓宜蘭再現藍天。

鄭麗文稱讚，李四川曾在新北市付出、服務多年，也曾加入韓國瑜的高雄市府團隊，讓大家看到其工程與市政建設專業，蔣萬安當選台北市長後，也再度找來李四川貢獻專業，還成功帶來與輝達簽約。在新北市呼喚時，李四川願意再次回到新北，卻是第一次披上戰袍，讓國民黨非常感謝，李四川願意代表國民黨來出征，李四川參選新北市，雙北作為火車頭，一定會發揮最強引擎的作用，雙北一起帶頭，相信國際上的前瞻建設發展，李四川心中已有藍圖。

鄭麗文強調，今天三個獲提名縣市都是藍營執政，新北更是長期執政，國民黨絕對不會驕傲、靠勢，會永遠謙卑，面對未來的挑戰發展，不會得意忘形，辜負選民期待。她也說，新北不是穩贏，一定要戰戰兢兢，嚴陣以待，希望2026國民黨贏得全面勝利。

▲▼國民黨主席鄭麗文宣布宜蘭縣長候選人吳宗憲（上圖）、新北市長候選人李四川（下圖）。（圖／記者鄭佩玟攝）









