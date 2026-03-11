國1高科路段連環車禍！3車追撞翻覆　聯結車換車道不當釀禍

記者吳世龍／高雄報導

國道1號南向高科路段今日上午發生一起嚴重的連環撞擊事故。疑似因大型車輛變換車道不當，導致後方車輛閃避不及發生翻覆，所幸，3名駕駛均無酒駕，現場於一小時內排除，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

▲▼國道1號南向高科路段今日上午，一輛聯結車疑似變換車道不當，導致後方２輛自小客車閃避不及發生翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

今（11）日上午9時02分，國道1號南向344.4公里（高科路段）發生三車追撞事故。由52歲吳姓男子駕駛的聯結車，在行經中線車道時，疑似因變換車道不當，不慎擦撞行駛於外側車道，由33歲林姓男子駕駛的自小客車。

由於撞擊力道猛烈，使得林男的自小客車瞬間失控並猛力撞擊內側護欄。此時，行駛於後方，由42歲劉姓男子駕駛的白色自小客車，因閃避不及直接撞上林男自小客車的左前車頭，隨後車體當場翻覆於路面上，現場零件碎屑散落一地，交通一度受阻。

國道警察第五大隊接獲報案後立即派員趕赴現場，經初步檢測，三名駕駛人均無飲酒情形。現場事故於上午9時50分全數排除，恢復交通順暢。全案目前由岡山分隊持續依規定調查處理。

第五公路警察大隊特別提醒用路人，「變換車道不當」是高速公路極為常見的肇事主因。依據道路交通管理處罰條例規定，違者最高可處新臺幣六千元罰鍰。警方嚴正呼籲，變換車道時務必落實使用方向燈，並保持充足的安全距離與間隔，才能確保自身及他人的行車安全。