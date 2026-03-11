台南市東區公有停車場遭長期占用？　王家貞促全面清查落實收費

▲台南市議員王家貞要求市府全面清查公有停車場，落實使用者付費原則。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員王家貞11日指出，接獲民眾陳情反映，東區仁和路111巷85號前一處公有停車場格位數量不多，卻長期停滿車輛，甚至有車輛以塑膠帆布覆蓋疑似久停未移，引發附近居民不滿，她認為公有停車場未落實「使用者付費」原則，導致部分車輛長期占用，要求交通局全面清查全市公有停車場，逐步建置為公有收費停車場，以維護停車公平。

王家貞表示，市府將公有土地開放作為停車空間，本意是提供民眾便利並造福地方，但在土地價格高、空地稀少與車輛數量快速增加的情況下，市區停車位早已呈現僧多粥少、一位難求的情形。在停車空間有限的情況下，停車場管理制度更應以滿足多數民眾需求為原則，避免長期占用情形影響公共資源使用。

王家貞指出，民眾反映該處停車場部分車輛長時間未移動，甚至使用塑膠帆布覆蓋，疑似長期停放，導致其他居民難以使用停車格位，進而引發負面觀感。她強調，公有停車空間屬公共資源，應依公平、公正的使用者付費原則管理，才能讓停車資源合理流動。

王家貞因此要求市府交通局與各區公所全面盤點全市現有公有停車場，檢視是否已依法完成相關程序，並逐步建置為「公有收費停車場」，透過制度化管理提升停車位周轉率，讓有限的停車資源能被更多市民公平使用。

對此，台南市交通局長王銘德回應表示，將針對全市公有停車場進行清查盤點，並在3月中臨時會結束前提出相關建置規劃，逐步推動公有停車場收費制度，以符合市民對停車管理的期待。