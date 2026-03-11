　
大陸 大陸焦點 特派現場

伊朗外交部發言人稱「要給美以一個教訓」　批美背信偷襲毫無信用

記者任以芳／綜合報導

面對美以聯手發動的軍事行動，伊朗官方昨10日釋出最嚴厲訊號。同日，伊朗外交部發言人巴加埃在德黑蘭接受《央視》獨家專訪時強調，美國在談判期間兩度背信發動襲擊，已徹底喪失外交信用。巴加埃直言，這場由美以悍然發動的「不義之戰」本質是為了掠奪石油資源，面對領土與民用設施遭受侵略，伊朗將全力以赴「要給美以一個教訓」，伊朗正處於捍衛國家主權與領土完整的關鍵時刻，將全力以赴抵抗美國和以色列的殘酷侵略。

針對中東地區局勢、美以伊戰爭最新事態發展，伊朗外交部發言人巴加埃 (Esmail Baghaei)昨10日在首都德黑蘭，接受大陸官媒《央視》獨家專訪（駐伊朗德黑蘭記者李建南）。巴加埃表示，過去的歷次經驗證明，美國的任何外交手段無法被信任，面對美以悍然發動的軍事侵略，伊朗將全力以赴。

▲▼ 伊朗外交部巴加埃發言人10日接受央視獨家專訪，伊朗下起毒雨、要給美以一個教訓 。（圖／翻攝 央視）

▲伊朗外交部發言人巴加埃昨10日接受央視獨家專訪 。（圖／翻攝 央視）

反對不義之戰！伊朗：給美以一個教訓

針對本次美以伊戰爭，巴加埃表示，這不是一場常規戰爭，而是駭人聽聞的軍事侵略行為。美國先後兩次，在談判期間對伊朗發動襲擊，並聲稱伊朗的和平核計劃是「威脅」。他強調，美國不斷為其侵略伊朗尋找藉口，渲染所謂「伊朗核威脅」，隨後美國官員承認「一切都是為了石油」。如今，美以持續對伊朗民用基礎設施發動襲擊，伊朗正在捍衛國家主權和領土完整，反對這場「不義之戰」。

巴加埃指出，「伊朗的目的是要給他們一個教訓，讓他們以後不再對伊朗人民發動侵略。」他再次強調，我們之前一直在進行談判，伊朗支持外交手段，是他們背叛了外交，伊朗方面認為這是精心策劃的霸凌行為的極致體現。在美國看來，這場戰爭不僅是針對伊朗的戰爭，更是一場爭奪全球能源資源控制權的戰爭，目的是與他們眼中的對手進行最終博弈。

▲▼美以空襲期間，伊朗南部一所女子小學傳出已有148人死亡。（圖／路透）

▲美以空襲期間，美國戰斧飛彈疑似擊中伊朗南部米納卜一所女子小學，造成165人死亡。（圖／路透）

美國失去「信譽」須為欺凌行為承擔責任

巴加埃表示，伊朗不會真正相信美國的外交手段，美國已經喪失了所有信譽，因為美國希望看到的是他國「徹底投降」，他們不在乎任何其他國家的合法利益和關切。

他表示，正是由於美國和以色列發起了針對伊朗的侵略戰爭，造成當下國際油價上漲，就連歐美國家的民眾也需要為購買食品支付更高的價格，美以應該為此承擔責任。

巴加埃說，這意味著他們在外交進程中沒有任何誠意，現在伊朗正在全力捍衛其主權、領土完整和尊嚴。「我認為美國必須為其破壞國際和平與安全，以如此具有破壞性的方式進行欺凌的行為承擔責任。這種行為不僅威脅到該地區和平與安全，也威脅到國際經濟的穩定。」

針對伊朗同地區阿拉伯國家的關係，巴加埃指出，伊朗始終高度重視與該地區阿拉伯國家的友好關係，伊朗對美國在戰爭期間利用阿拉伯國家領土攻擊伊朗的行為感到遺憾。伊朗明確表示，其只會打擊美國用於襲擊伊朗的軍事基地、資產和設施。

