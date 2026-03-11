連任外交國防委員會召委　馬文君：會替民眾好好把關國防預算

▲國民黨立委馬文君。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（11日）上午選舉8個常設委員會召委，國民黨立委馬文君連任外交國防委員會召委。馬文君表示，本會期的重中之重是將審「國防特別條例草案」，她會持續擔任監督者角色，替民眾好好把關國防預算，關注各項建軍計畫外，也會關心軍備買的合理、如實如期到貨，確保中華民國國防安全。

對於連任召委，馬文君透過臉書說，很榮幸能連任立法院外交及國防委員會召集委員，責任越重、挑戰更大。今年的一般國防預算創下歷史新高，達到9495億元，已經占GDP約3.32%，加上先前通過的特別預算，已經超過1兆元。

「合理的國防支出、軍備採購絕對必要，我們國民黨絕對支持公開透明、合法合規的預算編列及採購，也不會阻擋，但是採購的透明度需要接受立法院及社會大眾監督」。馬文君認為，國防預算必須花在刀口上，「該花的要花、不該花的一毛也不能浪費」，畢竟每一筆預算都是全國民眾的納稅錢，也必須為全民負責，所以預算部分，她將嚴格要求國防部提出完整評估，避免預算浮編，確保錢都能花在刀口上。

軍購部分，馬文君說，台灣需要的是「符合戰力需求的裝備」，買對比買貴更重要，而不是為買而買，如果買了又拿不到貨，將嚴重影響國軍戰力規劃，例如原訂去年全數到貨的66架F-16V戰機，到現在一架都沒到貨，交機期程將延遲至2027、28年，就是最好例子。

馬文君表示，本會期外交國防委員會的重中之重，將審查行政院、國民黨、民眾黨提出的國防特別條例草案，國民黨推出的「3800億元+N」版本，這些就是要確保軍購能如實如期到貨。

馬文君說，草案根據先前約新台幣3800億元的8項的正式軍售（FMS）為基礎，以美軍正式發價書（LOA）為依據，明確交代規格交期，符合國軍作戰需求及規劃。未來，若有第二階段軍購，經過我方評估，美方提出正式發價書，國民黨也會積極推動，全力支持合理軍購。

馬文君強調，「新會期，擔任委員會召委，我會持續擔任監督者角色，替民眾好好把關國防預算，關注各項建軍計畫外，也會關心軍備買的合理、如實如期到貨，確保中華民國國防安全」。

此會期外交國防委員會名單有國民黨韓國瑜、馬文君、徐巧芯、陳永康、黃仁、牛煦庭、黃建賓；民進黨王定宇、陳冠廷、陳俊宇、萬美玲、林楚茵、王義川；民眾黨王安祥。王安祥為本會期新進立委，牛煦庭與黃建賓原在內政委員會，王義川則是在交通委員會，而原先在外委會的江啟臣，則換到司法法制委員會。