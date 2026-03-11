嘉南藥理大學60週年校慶　PAC-3飛彈、雲豹甲車軍事嘉年華登場

▲嘉南藥理大學60週年校慶嘉年華登場，現場展出愛國者三型飛彈等軍事裝備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學迎來創校60週年，以「甲子風華・璀璨嘉藥」為主題的校慶系列活動熱鬧展開，11日在校內大禮堂及食品大道前舉辦「校慶開幕嘉年華」與「保嘉衛民軍事嘉年華」，現場展出多項國軍現役裝備，包括愛國者三型飛彈（PAC-3）、復仇者防空飛彈及雲豹輪型裝甲車等，引發師生高度關注，校園氣氛熱鬧非凡。

校慶開幕活動由德南國小十鼓隊與國軍南部地區人才招募中心帶來三軍人偶舞蹈揭開序幕。適逢一甲子校慶，嘉藥今年首度攜手國防部南部地區陸、海、空三軍等13個單位，共同舉辦「保嘉衛民軍事嘉年華」，將多項軍事裝備與任務展示帶進校園，讓師生近距離了解國軍現代化戰備與多元任務。

活動現場除展示愛國者三型飛彈、復仇者防空飛彈與雲豹輪型裝甲車外，還包括生物偵檢車、推土機鏟裝機及光纖接續車等專業設備，吸引不少師生駐足拍照。現場也設置多項互動體驗活動，如T10傘具、核生化防護衣與潛水衣穿戴體驗、地雷搜索器操作、摩斯密碼機通訊示範及緝毒犬互動等，讓參與者在體驗中認識國軍專業職能與任務。

此外，「精采榮耀，玉你相遇」勳章特展也同步登場，展出多項珍貴勳章文物，包括青天白日勳章、美國紫星勳章及德國鐵十字勳章等，吸引不少師生前來參觀，感受軍事歷史與榮耀象徵。

嘉藥表示，校慶週活動自3月9日起陸續展開，包括「嘉藥六十承光啟新校史展」、「核心產品技術發表」、「USR及高教計畫成果展」等；10日晚間舉辦校慶演唱會與市集，11日則有「黃金單騎GO」活動。接續還有「跨領域創新論壇」、「淨零永續論壇」、「智慧健康與銀髮產業趨勢論壇」以及「正念校園路跑」等多元活動。

14日將舉行校慶開幕典禮與運動會，晚間並舉辦席開百桌的「校友之夜」，17日至19日則將辦理大型就業徵才博覽會，預計吸引企業與學生踴躍參與，整個校慶系列活動預估動員上萬人共同參與。

校長張翊峰表示，嘉南藥理大學60年來始終秉持創校初心，致力於專業教學、實務培育與產學合作，培育無數人才在各行各業發光發熱。此次校慶嘉年華不僅是慶祝學校一甲子的里程碑，更象徵嘉藥在深厚基礎上持續邁向下一個嶄新而璀璨的甲子。