房間有蟑螂屎「找不到從哪來」！半年後她開1電器…崩潰了

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人怕蟑螂，就有租屋妹表示，租屋處突然出現大量蟑螂大便，她趕緊買藥滅蟑，沒想到忙了好幾個月都找不到蟑螂蹤影，直到最近使用某電器，才驚覺原來蟑螂根本不是躲在房間，崩潰直呼真的太可怕，也讓她下定決心租約到期後要搬走。

原PO在Dcard表示，去年11月底某個周末外出返家後，突然發現租屋處某一區出現大量蟑螂大便，但在那之前，房間裡從來沒看過蟑螂，也沒有出現過類似痕跡。她第一時間先去買蟑螂藥，之後又陸續換了兩種不同品牌，甚至連黏蟑板也放滿那一區，卻始終沒看到半隻蟑螂或屍體。

她說，當時也懷疑是不是蟑螂從外面爬進來，但門縫早就用泡棉堵住，浴室排水孔貼了紗窗貼，對外窗平常也不會打開，怎麼想都想不通牠們到底從哪裡進來。更詭異的是，蟑螂大便只集中在特定一小塊區域，讓她為此把整個房間大掃除一遍，任何角落都不放過，卻還是完全沒有找到蟑螂蹤影。

開冷氣「大量蟑螂大便掉出來」嚇壞

到了12月底，她才在餌劑旁邊看到一隻快死掉的大蟑螂，也確認那些黑點真的是蟑螂大便。直到今年2月底開冷氣時，竟有大量蟑螂大便從冷氣掉出，她才知道原來蟑螂是從冷氣管道爬進來，甚至可能早就住在裡面。

她事後有跟房東反映，房東也立刻請人清洗冷氣，但她坦言這只是治標不治本，因為後來又在便當袋裡看到一隻大蟑螂屍體，「我默默的把袋子丟到垃圾桶，下定決心等租約到期後要換個地方住了。」

貼文引發討論，許多租屋族都超有感，「自從冷氣曾經噴出大蟑之後，現在出風口都用網子罩住」、「我搬進租屋處第一天，開冷氣就掉出一隻大蟑螂在我床上，幹快嚇瘋，害我之後開冷氣都會閃比較遠！」還有人直呼，「無法想像天女散花撒蟑螂景象，太可怕了」、「除了蟑螂外，我還曾經遇到打開冷氣沒多久，一條蛇給我掉出來」、「恐懼再加一。」