生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「橘色惡魔」快閃演出曝心聲：311是絕對不能忘記的一天

▲▼「橘色惡魔」121期身穿自行設計的團服，在圓山飯店快閃演出。（圖／文化總會）

▲「橘色惡魔」121期身穿自行設計的團服，在圓山飯店快閃演出。（圖／文化總會）

記者林育綾／台北報導

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」121期校友樂團今（11）日上午於圓山大飯店快閃演出，吸引大批粉絲卡位。適逢311東日本大地震15周年，團隊也表示，希望透過音樂向台灣表達感謝，今晚將在台北表演藝術中心舉辦「オレンジの絆——橘色友誼・台日有情」音樂會，以音樂延續台日情誼。

▲▼「橘色惡魔」121期身穿自行設計的團服，在圓山飯店快閃演出。（圖／文化總會）

▲「橘色惡魔」睽違3年再度回到圓山飯店演出，讓現場「橘粉」嗨爆。（圖／文化總會）

「橘色惡魔」睽違3年再度回到圓山大飯店演出，現場一早就聚集大批「橘粉」，而成員們身穿自己設計的團隊T恤現身，一出場便展現招牌笑容與活力，讓現場氣氛迅速升溫。

此次121期成員們快閃表演，帶來《High School Musical》、《美女與野獸》、《Sing Sing Sing》3首樂曲。指揮鎌田ゆりな表示，《High School Musical》是高中時期曾在玫瑰花車遊行演出的曲目，希望將那段青春回憶與台灣觀眾分享。

▲▼「橘色惡魔」121期身穿自行設計的團服，在圓山飯店快閃演出。（圖／文化總會）

▲「橘色惡魔」121期身穿自行設計的團服快閃演出。（圖／文化總會）

鎌田也透露，過去在高中時期曾以百人的規模來台，如今以校友樂團形式演出，規模為26人，近距離演出讓每個細節動作更容易被看見，其實會更緊張，但也更期待能把最好的演出帶給大家。

▲▼「橘色惡魔」121期身穿自行設計的團服，在圓山飯店快閃演出。（圖／文化總會）

▲▼「橘色惡魔」透露，311對日本人而言是絕不能忘記的一天，15年來很感激台灣情誼。（圖／文化總會）

▲▼「橘色惡魔」121期身穿自行設計的團服，在圓山飯店快閃演出。（圖／文化總會）

橘高校吹奏樂部教練島奈央則提到，3月11日對日本人而言是「絕對不能忘記的一天」，15年前東日本大地震發生時，台灣第一時間伸出援手，這份情誼一直被日本人記在心裡，非常感謝台灣朋友長年來的支持與協助，希望透過音樂來表達感謝。

▲▼「橘色惡魔」121期身穿自行設計的團服，在圓山飯店快閃演出。（圖／文化總會）

▲「橘色惡魔」在3月11日晚間，將以「オレンジの絆——橘色友誼・台日有情」為主題帶來音樂會。（圖／文化總會）

橘色惡魔將在今晚7點30分，於台北表演藝術中心大劇院演出近20首曲目，其中也包含311東日本大地震賑災紀念曲，希望透過音樂傳遞台日彼此相挺的情誼。文化總會表示，此次音樂會以「オレンジの絆——橘色友誼・台日有情」為主題，象徵橘高校多年來與台灣累積的深厚情誼。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「橘色惡魔」121期校友樂團3月訪台！　3場演出時間、地點看這裡

「橘色惡魔」121期校友樂團3月訪台！　3場演出時間、地點看這裡

日本京都橘高校吹奏樂部26名121期校友樂團，為感謝台灣在15年前311大地震的溫暖援助，今年3月自發性籌畫訪台交流。主辦單位文化總會今（23）日公布最新行程，感謝嘉義縣政府的邀約，橘色惡魔121期將於3月10日晚間赴2026台灣燈會《光躍台灣・點亮嘉義》主舞台演出，隔日上午再於台北圓山飯店舉辦快閃表演，重現橘色魅力。

「橘色惡魔」311來台演出　用音樂回應台日友情

「橘色惡魔」311來台演出　用音樂回應台日友情

NSO登大阪交響音樂廳　日本議員、橘色惡魔都到場

NSO登大阪交響音樂廳　日本議員、橘色惡魔都到場

吃芒果心願達成！橘色惡魔暖喊：想再去台灣

吃芒果心願達成！橘色惡魔暖喊：想再去台灣

前進橘色惡魔故鄉！京都演出歡迎台灣

前進橘色惡魔故鄉！京都演出歡迎台灣

關鍵字：

橘色惡魔京都橘高校吹奏樂部

