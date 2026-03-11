　
社會 社會焦點 保障人權

台86快速道路自小客「逆下交流道」整排車急閃　民眾嚇壞PO網

記者林東良／台南報導

網路近日流傳一段自小客車在台86快速道路逆向行駛的影片，一輛自小客才剛開上交流道，竟有一輛白色轎車從對向駛來，讓民眾嚇壞，驚呼「他大逆向嗎」，畫面PO網後引發民眾討論，台南市警六分局表示，經初步檢視影像內容，該車輛確實在台86快速公路逆向行駛，已涉及違反《道路交通管理處罰條例》，警方將通知駕駛人到案說明，並依法舉發。

台南市警六分局灣裡派出所所長施明昌指出，依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第6款規定，汽車駕駛人在道路上逆向行駛，將處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣該車輛牌照6個月。警方表示，目前已針對影片內容進一步釐清相關情形，並將通知駕駛人到案說明，後續將依規定開單告發。

▲網路流傳台86快速道路出現自小客車逆向行駛畫面，引發民眾關注。（圖／翻攝自threadslmpreza66）

▲網路流傳台86快速道路出現自小客車逆向行駛畫面，引發民眾關注。（圖／threads／lmpreza66授權）

六分局也提醒，快速道路車速快，一旦出現逆向行駛情形，極易造成嚴重交通事故。若民眾發現有車輛逆向或誤闖快速公路，應立即撥打110報案，由警方到場取締並引導車輛下最近交流道，以維護用路安全。警方強調，駕駛人行車時務必注意道路標誌與行駛方向，避免因誤闖或違規逆向行駛，危及自己與其他用路人的安全。

03/09 全台詐欺最新數據

台86快速道路自小客「逆下交流道」整排車急閃　民眾嚇壞PO網

法務部今（11）日舉行卸、新任檢察長聯合交接及宣誓典禮，上月被點名「台獨打手幫兇」的高檢署檢察官陳舒怡，此次接任花蓮地檢署檢察長並代表致詞，內容平穩，聚焦專業並期許以更高視野帶領團隊。部長鄭銘謙則在致詞時向新任檢察長交付「功課」，要求強化國安案件偵辦並持續打詐、反毒、掃黑。

