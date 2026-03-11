　
國際

荷莫茲海峽「連3貨船」遇襲！遭不明物擊中　1艘起火急撤船員

▲▼ 荷姆茲海峽。（圖／路透）

▲ 荷莫茲海峽貨輪遭襲。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東戰火延燒第12天，荷莫茲海峽11日接連傳出3艘貨船遭不明物體擊中，導致其中一艘起火，被迫緊急撤離船員。伊朗同日向波斯灣多國發動大規模攻擊，包括襲擊沙烏地阿拉伯油田設施、對以色列發射飛彈，導致全球能源運輸陷入癱瘓；以色列則空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心住宅區。

荷莫茲封鎖　海峽商船接連遭襲

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）通報，一艘貨櫃船11日上午在阿拉伯聯合大公國西北方25海里處遭不明飛行物擊中受損，所幸全體船員安全。不久後該機構再次發布警告，稱有第二艘貨船在荷莫茲海峽遭攻擊引發火災，船員正緊急撤離。第三艘則在杜拜西北方50海里處遭襲，所幸船員安全且未對環境造成影響。

荷莫茲海峽是全球最具戰略重要性的海上咽喉要道之一，平時每天約有100艘船隻進出波斯灣。但在美以發動空襲後伊朗實際上已封鎖海峽，衝突初期至少攻擊10艘試圖通過的船隻。

以色列空襲貝魯特市中心　伊朗轟炸波斯灣多國

▲▼ 以色列空襲黎巴嫩貝魯特市中心。（圖／路透）

▲ 以色列空襲黎巴嫩貝魯特市中心。（圖／路透）

另據黎巴嫩官媒，以色列11日鎖定貝魯特市中心艾夏巴卡爾區（Aisha Bakkar）一棟公寓大樓發動攻擊，該區域人口稠密，鄰近該市最大購物中心之一。《法新社》畫面顯示，空襲聲響後一棟多層住宅大樓冒出巨大火球，建築物7樓和8樓完全被毀，周邊車輛也被波及。這是以色列與真主黨爆發最新一輪衝突以來，第2次直接攻擊黎巴嫩首都心臟地帶。

伊朗則對波斯灣多國展開大規模轟炸。沙烏地阿拉伯國防部11日凌晨表示，成功摧毀5架飛往該國空曠地帶夏巴（Shaybah）油田的無人機，另外在東部省份攔截並擊落2架無人機；科威特當局也通報擊落8架無人機。

阿聯官員則表示，該國防空系統正努力攔截來自伊朗的砲火。巴林11日凌晨響起警報，警告伊朗攻擊即將來臨，而該國首都麥納瑪一棟住宅大樓前一天才遭伊朗空襲，造成一名29歲女性死亡及8人受傷。

伊朗攻擊美軍設施　 7美軍陣亡140人傷

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲明提到，他們對駐有大量美軍的巴林與伊拉克庫德斯坦自治區發動攻擊。伊拉克巴格達機場附近的美國重要外交設施遭無人機擊中，疑為親德黑蘭民兵報復行動。五角大廈表示，自戰事爆發以來已有7名美軍陣亡、約140人受傷。

▲▼ 在耶路撒冷可見一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）

▲ 在耶路撒冷可見一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）

以色列多座城市在3小時內連續遭伊朗轟炸，軍方多次發出警報，民眾也被迫反覆進入防空洞避難。《法新社》記者在耶路撒冷聽見空襲警報與爆炸巨響，以色列《第12頻道》報導特拉維夫有數人受傷。

阿聯煉油廠關閉、卡達停產　歐洲能源價格飆漲

消息人士透露，無人機攻擊阿聯魯瓦斯工業區引發火災後，該國最大煉油廠已暫時關閉作為預防措施。卡達則因中東衝突暫停液化天然氣生產與出口，導致歐洲能源價格飆漲。聯合國貿易與發展機構警告，燃料和糧食等基本物價上漲將衝擊全球最弱勢族群。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin H. Nasser）表示，干擾持續時間愈長，全球石油市場後果將愈具災難性，強調「恢復荷莫茲海峽航運至關重要。」

更多新聞
伊朗攻擊以色列空襲波斯灣荷莫茲海峽能源危機

