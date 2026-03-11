　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才獲庇護又反悔！　伊朗女足1成員「臨時改口」搭機返國

▲▼ 伊朗女足結束亞洲盃之旅，回國恐怕面臨監禁或死刑。（圖／VCG）

▲伊朗女足拒唱國歌，外界擔憂返國後恐遭清算。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

伊朗女子足球國家隊又有2名成員尋求政治庇護，不過其中一人事後反悔，最終仍決定返回伊朗。由於反悔者曾經聯繫伊朗大使館，導致其他6名已獲庇護者的位置外洩，澳洲政府緊急將這些球員移往安全地點。

又2人尋求庇護　其中1人反悔

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）11日在國會表示，21歲前鋒佐爾菲（Mohaddeseh Zolfi）和後勤人員莫什克赫卡爾（Zahra Soltan Moshkehkar）前一晚接受了政府提供的協助，不過其中一人與已離隊隊友談話後改變主意。

柏克並未說明是誰決定回國，但強調「在澳洲，人民可以改變心意，人民可以自由旅行」，因此尊重她的決定。

機場最後機會　其餘隊員均回國

球隊搭乘國內線前往雪梨之前，佐爾菲和莫什克赫卡爾在澳洲警察協助下脫隊。到了雪梨機場，澳洲官員將剩餘球員與伊朗隨行人員隔開，並告知她們可以選擇留澳，但已抵達機場的球員最終都選擇返國。

柏克透露，部分球員曾詢問能否協助家人離開伊朗。他回應，永久居民確實有權為家人申請簽證或移民，但前提是「這些人必須能夠離開伊朗」。

▼伊朗女足8日在澳洲參賽時，場邊有球迷高舉標語。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗女子足球國家隊在澳洲參加亞洲盃，場邊有球迷高舉標語。（圖／達志影像／美聯社）

球隊從雪梨機場起飛後，已抵達吉隆坡準備轉機回伊朗。亞洲足球聯合會（AFC）證實她們下榻當地飯店，並將提供必要協助。伊朗總檢察長辦公室10日晚間透過媒體表示，邀請其餘隊員「帶著平靜與信心」返國。

拒唱國歌被罵叛徒　人身安全堪慮

本月稍早，伊朗女子足球國家隊在澳洲參加亞洲盃時，因拒唱國歌被官媒貼上「戰時叛徒」標籤，外界紛紛擔憂她們返國之後的人身安全。

伊朗女足「不唱國歌」恐被清算！川普介入斡旋　5人已獲澳洲庇護

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

