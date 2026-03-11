交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死　出庭揭另樁風流事

▲澳洲男子Alex（中文名：李艾森）2023年來台交往剛喪夫的台籍婦人楊錦屏，想分手卻遭對方3度用老鼠藥下毒險死，11日來台首度出庭作證 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市婦人楊錦屏2023年涉以老鼠藥毒害澳洲男友Alex阻止離台，Alex反覆中毒、3度瀕死，幸運回澳治癒，台北地院今（11日）全天審理楊女所涉殺人未遂罪嫌，Alex和父母專程來台作證，他表示楊女起初聲稱思念亡夫、僅想跟他保持「開放關係」，卻扣住護照控制他，遭楊女下毒「是我人生最糟糕的時候」，希望重判楊女，不要再發生這種事。

Alex的中文名字為李艾森，首度來台為自己遭毒害案出庭作證，年輕又高挑帥氣外型、戴口罩也掩不住的笑容，令不少人眼睛一亮，他庭訊時很紳士地沒惡言責備楊錦屏，將滿50歲的楊女依舊穿得一身黑、包緊緊，全程躲在電腦螢幕後面，跟Alex毫無視線交集。

▲楊錦屏（左）出庭依舊全身黑、包緊緊，首度在法庭與被害人Alex（中文名：李艾森）同框但無交集。（圖／記者黃哲民攝）

現年26歲的Alex證稱，2023年1月認識楊女，起初互動良好友善，楊女表示思念剛過世的前夫，不想做他的女友，希望保持「開放關係」，他沒聽楊女說過有自殺念頭，交往期間2人吃飯看電影上床，一開始沒感覺楊女有控制欲、「之後就很控制」，他的護照被楊女扣住，什麼都不能做，連澳洲家人匯給他的錢都領不了，全靠楊女資助。

Alex表示，當時他在北市大安區租住公寓，每周大概去楊女住處3次，他第一次出現中毒症狀是在同年3月26日，因腹痛狂吐又鼻血流不停送急診，事發前2天，他告訴楊女想提前於同年4月16日回澳洲，當天楊女給他喝1杯葡萄汁，味道怪怪的、跟平常不一樣。

他當下沒意識到自己中毒，以為不小心吃了什麼壞東西，曾懷疑24日那天吃的牛肉有問題，後來回想那個牛肉真難吃，他咬幾口就吐掉，不可能是牛肉造成，但從此之後，他的症狀反覆惡化，陸續出現血尿、腎臟病，還有左胸塌陷、呼吸困難，感覺快死掉。

▲Alex2023年來台交往剛喪夫的台籍婦人楊錦屏，想分手卻遭對方3度用老鼠藥下毒險死。（圖／記者黃哲民攝）

期間向不同科別醫師求診找原因，Alex表示，楊女阻擋醫師用英文直接跟他解釋病症、堅持居間翻譯，同年4月10日高醫師隔開眾人、單獨告訴他可能因為「超級華法林類毒物(super warfarin，即老鼠藥主成分)」中毒，楊女得知後，狀似很驚訝。

Alex說，第1次出院搬去跟楊女同住，他父親從澳洲來台照顧、一併住進楊女家，仍決定病情穩定就回澳洲，4月16日，楊女做一杯摻了仙草的飲料，要他喝光對身體好，隔天（17日）他睡醒全身不能動彈，他父親要叫救護車，楊女卻說要叫計程車送醫，但他根本無法下床，楊女讓步，自稱父親是退休高院法官、靠父親關係叫的救護車。

Alex表示曾問楊女「妳在毒害我嗎」，楊女生氣「眼睛睜得大大的」要他道歉，還不希望他住進加護病房，因楊女不能進加護病房陪病、「她希望在我身邊」，他沒想過楊女真的對他下毒，病重時他就像「殭屍」、不會思考也不會發問，庭訊時被檢方追問諸多細節，他略顯不悅形容「就像回憶1年前吃了什麼早餐」，實在不記得。

公訴檢察官刻意問Alex與補習班女僱主愛麗是否交往，意指楊女犯案動機除了留下Alex，可能也包括妒意。Alex承認跟愛麗約會、上床，他從沒告訴楊女，但楊女知道他手機密碼，趁他病重時，擅自滑開手機看到他和愛麗的照片，感覺楊女很挫折、很生氣，有嫉妒的樣子。

本案發生時，愛麗指稱媒體報導她和Alex有一腿的內容不實，要求媒體道歉與更正，但Alex今天親口證實此事不假。Alex自認跟愛麗交往沒違法，很奇怪楊女說出此事的用意，他覺得楊女想混淆視聽。

Alex表示今天證稱遭楊女下毒「是我人生最糟糕的時候」，現在要他重新回想過程、覺得很負擔，他記得2023年5月和父母離台最後一天，母親叮嚀他絕對別再喝楊女給的任何東西，他回澳洲短暫住院、持續服用維生素K1解毒，很快就康復。

被問到得知母親發現楊女涉以老鼠藥對他下毒，有沒有問楊女為何這麼做，Alex糾正居間翻譯英文的通譯不精準，直接講中文說他不是「沒辦法問她」，接著恢復用英文說是不願看到楊女、把頭別開，所以沒問。

他結束作證轉為告訴人身分，對於希望怎樣判決，他表示：「說實話，希望在法律範圍內，科處最重刑責，希望這種事不要再發生。」楊女被起訴求刑8年，歷次出庭都否認對Alex下毒，曾崩潰痛哭、自稱有精神障礙，不記得Alex是誰。

Alex就是因為來台學中文而認識楊女，今開庭前，他和父母與陪同來台的親友一度被採訪媒體沖散，他東張西望，問記者：「我的舅媽呢？」現場記者笑出聲，事先惡補準備的英文發問，好像派不上用場，Alex婉拒受訪，將待他父母下午完成作證，由委任律師一併受訪。