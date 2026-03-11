小綠人閃爍「衝斑馬線」挨罰惹怨　交通部新規：後天起不算違規

▲行人綠燈閃光倒數時，尚未進入行穿線者應避免跨入。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升行人穿越道路安全，交通部今（11）日公告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者，避免跨入，已進入者盡速通過或停止交通島上，3月13日上路。由於現行規定小綠人閃光時「禁止跨入」，改為「避免跨入」後，現行可開罰500元將有免罰空間。

交通部表示，「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條修正核心，在於明確化「行人綠燈閃光」的顯示意義，綠燈倒數或閃爍並非催促行人奔跑通過，而是提醒尚未進入行人穿越道的行人「避免跨入」，應等待下一輪綠燈，以確保自身步履從容與安全。

根據修法，「行走行人」之綠色燈號閃光顯示時，表示警告行人，剩餘之綠燈時間不多，尚未進入道路者，避免跨入；已進入道路者，應儘速通過，或停止於道路中之交通島上。

根據現行法規，現行規定行人號誌小綠人閃爍倒數時，尚未跨入斑馬線者「禁止跨入」，民眾若是踏入斑馬線，屬於違規行為，可開罰500元，修法後「禁止跨入」改為「避免跨入」，未來裁罰上將不再認定違規穿越道路，有免罰空間。



交通部指出，本次修法特別考量到學童、長者或行動較緩慢的族群，綠燈倒數秒數的目的是提供行人判斷剩餘通行時間是否充裕。若行人發現秒數不足，或綠燈已開始閃爍，應評估自身步伐考量優先，留在路邊等待下一輪燈號，避免因低估路程、在車道上奔跑或因焦急產生意外風險。

交通部呼籲，行人穿越馬路應保持從容，看到綠燈閃爍時「停、看、聽」，切勿強行跨入路口。後續也將請各道路主管機關檢視路口秒數配置，確保各族群都能安心、安全地穿越道路。