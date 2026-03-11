　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小綠人閃爍「衝斑馬線」挨罰惹怨　交通部新規：後天起不算違規

▲▼宜蘭火車站「小綠人」唱「毋通毋通...」新歌，行人過馬路變得有趣味。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲行人綠燈閃光倒數時，尚未進入行穿線者應避免跨入。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為提升行人穿越道路安全，交通部今（11）日公告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者，避免跨入，已進入者盡速通過或停止交通島上，3月13日上路。由於現行規定小綠人閃光時「禁止跨入」，改為「避免跨入」後，現行可開罰500元將有免罰空間。

交通部表示，「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條修正核心，在於明確化「行人綠燈閃光」的顯示意義，綠燈倒數或閃爍並非催促行人奔跑通過，而是提醒尚未進入行人穿越道的行人「避免跨入」，應等待下一輪綠燈，以確保自身步履從容與安全。

根據修法，「行走行人」之綠色燈號閃光顯示時，表示警告行人，剩餘之綠燈時間不多，尚未進入道路者，避免跨入；已進入道路者，應儘速通過，或停止於道路中之交通島上。

根據現行法規，現行規定行人號誌小綠人閃爍倒數時，尚未跨入斑馬線者「禁止跨入」，民眾若是踏入斑馬線，屬於違規行為，可開罰500元，修法後「禁止跨入」改為「避免跨入」，未來裁罰上將不再認定違規穿越道路，有免罰空間。

交通部指出，本次修法特別考量到學童、長者或行動較緩慢的族群，綠燈倒數秒數的目的是提供行人判斷剩餘通行時間是否充裕。若行人發現秒數不足，或綠燈已開始閃爍，應評估自身步伐考量優先，留在路邊等待下一輪燈號，避免因低估路程、在車道上奔跑或因焦急產生意外風險。

交通部呼籲，行人穿越馬路應保持從容，看到綠燈閃爍時「停、看、聽」，切勿強行跨入路口。後續也將請各道路主管機關檢視路口秒數配置，確保各族群都能安心、安全地穿越道路。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

21歲「國產車千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！　7萬元名牌包丟地上
大阪市中心「6層樓高」巨大鋼管衝出地面！　詭異畫面曝
知名健身房突停業「警告不得進入」　教練也傻眼
交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死　揭另樁風流事
股票小白手滑！按進「一張0050」超慌　前輩笑了：沒差
柯蕭最後一舞！可能「沒登板」就遭淘汰　美球迷氣憤

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

東部土木人才荒「高普考短缺65%」　台鐵成立培育基地

「橘色惡魔」快閃演出曝心聲：311是絕對不能忘記的一天

日幣摺過會被討厭？日本人揭「店員不爽」真正原因：根本不在意

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！7萬元名牌包丟地上

房間有蟑螂屎「找不到從哪來」！半年後她開1電器…崩潰了

知名健身房突停業「警告不得進入」　學員才儲值！教練也傻眼

小綠人閃爍「衝斑馬線」挨罰惹怨　交通部新規：後天起不算違規

486先生秀松指部自拍照反遭炎上！今再嗆：傻子特別多

快訊／14:32花蓮近海規模3.9地震　5縣市有感「震度1級」

5位新人「第一周全妝上班」　老鳥見驚人變化！過來人：是真的

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

央行買盤、地緣政治風險　支撐金價長期持穩5000美元

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

剩8℃！　明再急凍變天

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

嘉義台灣燈會！中華電信AI拍貼、智慧解籤一次玩

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

爆私生子！許雅鈞「桃色花邊回顧」全遭否認

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

酒吧女酒駕撞死行人緩刑4年

酒吧女酒駕撞死行人緩刑4年

台中一名林女在酒吧上班，上班途中喝了酒，卻因為急著回家餵貓，選擇酒駕上路，結果才騎車約100公尺，就把一名吳姓行人撞死。林女賠償33萬元調解成立，近日判依酒駕致死判處1年8月刑期、緩刑4年。

基隆市優先改善學校通學步道　打造安全友善的上學環境

基隆市優先改善學校通學步道　打造安全友善的上學環境

東港流浪狗群聚追人　鎮代通報處理籲勿餵食

東港流浪狗群聚追人　鎮代通報處理籲勿餵食

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

交通部新規「公路與市區共線」須設行穿線　斑馬線也要退縮

交通部新規「公路與市區共線」須設行穿線　斑馬線也要退縮

交通部行人安全綠燈閃光閃爍交通行穿線小綠人

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

美國恐被淘汰!?三隊晉級條件一次看

「魔鏡帳」現身西門町？AV女神梁冪遭點名網全暴動

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

